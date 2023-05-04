Главное за день: Гульмире Сатыбалды вынесли приговор, в стране подорожают сигареты и электричество

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры в Астане, в стране из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники, ожидается подорожание сигарет и электроэнергии – главные новости за 4 мая в подборке Zakon.kz.

Суд вынес приговор Гульмире Сатыбалды





В Астане вынесли приговор бывшей супруге бизнесмена Кайрата Сатыбалды – Гульмире Сатыбалды. Ее приговорили к семи годам лишения свободы.





Двум другим фигурантам дела Мади Батыршаеву и Рашиду Утебекову суд назначил семь и пять лет заключения, соответственно.





Токаев принял Эмомали Рахмона в Акорде

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств. По итогам переговоров подписан ряд документов.





Также прошла встреча лидеров двух стран в узком формате. Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали исторический для Казахстана и Таджикистана документ – Декларацию о союзническом взаимодействии.





Токаев вручил президенту Таджикистана высшую государственную награду Республики Казахстан – орден "Алтын Қыран".







В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники





постановлени е правительства РК от 31 октября 2017 года "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" подготовлены изменения, которые исключают из него все профессиональные праздники. Связано это с тем, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам.





Цены на авиаперелеты подорожали в Казахстане





В Казахстане цены на авиаперелеты значительно подорожали в апреле – на 17,7% по сравнению с мартом 2023 года. Такие данные предоставили в Бюро национальной статистики.





Доходы от перевозки пассажиров воздушным транспортом в І квартале составили 151 млрд тенге. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.







В Казахстане появится закон об электросамокатах





В последние годы возрос интерес казахстанцев к электросамокатам и мопедам. Вследствие чего выросло число травм, полученных в результате ДТП с их участием. Zakon.kz стало известно, что закон, регулирующий поведение на дорогах водителей средств индивидуальной мобильности, выйдет 10 мая.





Редакция разбиралась , как это поспособствует наведению порядка на дорогах, и что нужно сделать, чтобы микромобильный транспорт перестал создавать проблемы для водителей и пешеходов.





Насколько повысятся тарифы на электроэнергию





Министерство энергетики разработало проект поправок в приказ "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию".





В обосновании проекта говорится, что энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии с 1 июня 2023 года.





Корректировка связана с увеличением затрат, не зависящих от энергопроизводящих организаций, на топливо и подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. В среднем увеличение топливной составляющей прогнозируется на уровне 17%.





Почему марш к 9 Мая в Алматы решили провести онлайн





Заместитель председателя Алматинского городского Совета ветеранов Мурат Абдушкуров объяснил , почему ежегодный марш в память о героях-казахстанцах, участвовавших в Великой Отечественной войне, решили провести в онлайн-формате.





Марш "Ер есімі – ел есінде" пройдет на платформе, где продемонстрируют информацию о героях ВОВ.





В Алматы проведут выборы депутата маслихата на место Башинской





2 мая 2023 года депутат маслихата Алматы от партии Amanat Анна Башинская сложила полномочия. Ее место может быть вакантным до назначения даты новых выборов.





Как следует из ч. 3-1 ст. 101 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", выборы депутатов маслихатов вместо выбывших назначаются соответствующей избирательной комиссией. Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших проводятся одновременно в последнее воскресенье марта и (или) последнее воскресенье октября.





В Казахстане с 1 июля вырастут цены на сигареты





Министерство финансов подготовило изменения в приказ "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком". Предлагается установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере: 710 тенге и 770 тенге, в разные периоды года.





Мировые новости





Британские республиканцы хотят, чтобы коронация Чарльза III стала последней. 6 мая, король Чарльз III официально примет корону Соединенного Королевства. Опросы общественного мнения свидетельствуют о росте оппозиции и безразличия к монархии.





Более 1500 протестующих, одетых в желтую одежду для максимальной видимости, планируют собраться на Трафальгарской площади, чтобы скандировать "Не мой король" во время прохождения королевской процессии.





Стало известно, что подросток, устроивший бойню в сербской школе, не понесет уголовного наказания.





Адвокат заявила, что Коста Кецманович не подлежит уголовной ответственности, потому что не достиг 14-летнего возраста.





Отмечается, что у парня был список имен детей, которых он планировал убить, и стрелял он метко. Известно о девяти жертвах. В Сербии объявили трехдневный траур.