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Главное к утру: спасение школьницы, очередное достижение Рыбакиной и новый клип Димаша

Главное к утру: спасение школьницы, очередное достижение Рыбакиной и новый клип Димаша Фото: Zakon.kz
В Аркалыке полицейские спасли упавшую в реку школьницу, Елена Рыбакина стала четвертой ракеткой мира, Димаш анонсировал новый клип, сообщает Zakon.kz.

Спасение школьницы

в Аркалыке 16-летняя школьница по неосторожности сорвалась с моста и упала в реку. Подростка спасли прибывшие на место сотрудники патрульной службы. С переохлаждением школьницу госпитализировали.

Очередное достижение Рыбакиной

22 мая казахстанка Елена Рыбакина по обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) официально стала четвертой ракеткой планеты.

Новый клип Димаша

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к поклонникам, пообещав им представить новую песню в свой день рождения – 24 мая.

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