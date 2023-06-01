Главное за день: последний звонок, День защиты детей, школьники в Акорде

1 июня в Казахстане отмечают Международный день защиты детей. Также во всех школах прошел последний звонок. Это и многое другое – в подборке главных новостей за 1 июня от Zakon.kz.

Отдых на День столицы

На День столицы казахстанцы будут отдыхать 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе. При этом 1 июля будет рабочим днем.

При шестидневной рабочей неделе дни отдыха приходятся на 6, 7 и 9 июля.

28 июня в Казахстане отмечается первый день Курбан айта.

Как защитить ребенка от буллинга

Психолог-консультант Динара Маскеева рассказала Zakon.kz, что делать, если ребенок подвергается издевательствам.

Если ребенок стал жертвой травли, то первое, что ему необходимо сделать, рассказать об этом родителям или другому взрослому, которому он доверяет. Это ключевой момент.



"Конечно, не все дети рассказывают об этих фактах, а многие родители могут просто не замечать, что происходит с их ребенком. Поэтому я всегда говорю, что родители должны выстраивать с детьми доверительные отношения, искренне интересоваться их делами в школе, как складываются их взаимоотношения с одноклассниками, беспокоит ли их что-то". Динара Маскеева

В первую очередь нужно уважительно относиться к ребенку, спрашивать его мнение и соблюдать его границы. Еще с несколькими советами психолога можно ознакомиться в полном материале здесь.

Инфляция в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в мае цены на платные услуги повысились на 0,7%, продовольственные товары и непродовольственные товары подорожали на 0,5% каждый.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Шымкенте – на 1% (выше среднереспубликанского уровня на 0,4 пункта), самая низкая – 0,1% – в Павлодарской области.

На какие продукты и услуги повысились цены – в обзоре Бюро нацстатистики.

"Двойка" у министра просвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев посетил школу-лицей №8 в Астане.

На последнем звонке он рассказал, как учился сам, и по какому предмету у него была "двойка".

"У меня была единственная "двойка" в 11 классе по предмету НВП – из-за неимения формы. Мне поставили "двойку". А так у меня всегда были 4 и 5". Гани Бейсембаев

Бейсембаев также вспомнил, что когда он заканчивал школу, их класс не делал выпускной вечер.

Пытки в колонии в ВКО

Спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии ВКО.

Они доказали, что сотрудник полиции давал указания другим осужденным применять пытки к провинившимся. Осужденных наказывали за "фиктивные" нарушения.

В феврале 2023 года по протесту генпрокурора Верховный суд отменил оправдательный приговор апелляционной инстанции.

Токаев принял министра иностранных дел Южной Кореи

Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего стратегического партнерства. Президент не стал пользоваться услугами переводчика и поговорил с политиком на превосходном английском языке.

Ранее пресс-служба Акорды опубликовала отрывок интервью Токаева китайским СМИ. Там глава государства ответил на вопросы журналиста на китайском языке.

Каспий окрасился в черный цвет

1 июня в социальных сетях жители Актау опубликовали видео с черным цветом воды на побережье Каспийского моря.

Специалисты предположили, что причиной черного оттенка моря является разложение гниющих водорослей, а также иловое накопление дна моря, обусловленное многолетними природными явлениями, такими как обмеление и застой воды.

Участок пляжа находится на доверительном управлении с 29 октября 2021 года у ТОО "Mangystau project". Согласно условиям договора, в ближайшее время предпринимателем будут приняты меры по очистке прибрежной зоны.

Как в Казахстане отметили 1 июня

Международный день защиты детей был учрежден еще в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Тогда эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций, объявив защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

В городах Казахстана для детей подготовили активности. Фотографии и видео с мероприятий можно посмотреть здесь.

Дети заняли место Токаева в Акорде

Около 70 детей из всех регионов Казахстана посетили резиденцию президента, где для них провели экскурсию.

Среди них победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Некоторые дети заняли кресло главы государства и сфотографировались на память.

Также пресс-служба президента опубликовала видео, на котором дети поделились своими впечатлениями после экскурсии в Акорде.



