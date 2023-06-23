В Сети убеждены, что "Симпсоны" предсказали пропажу батискафа в эпизоде 2006 года

Ранее фанаты мультсериала "Симпсоны" заявляли о сбывшихся нескольких жутких "предсказаний". Теперь они считают, что создатели предвосхитили и пропажу субмарины "Титан", сообщает Zakon.kz.

Подлодка OceanGate, первоначально потерявшая связь в воскресенье утром, исследовала затонувший "Титаник" с пятью людьми на борту. Поисковые команды до сих пор не могут найти судно. Ранее компания Oceangate официально объявила членов экипажа погибшими – по расчетам, у них уже закончились запасы кислорода.

По удивительному совпадению, в "Симпсонах" есть эпизод с похожим сюжетом, в котором есть невероятное количество параллелей с катастрофой.

Первоначально эпизод вышел в эфир в рамках 17-го сезона мультфильма, в нем один из главных героев Гомер Симпсон отправляется в приключение, пытаясь обнаружить затонувший корабль-сокровище "Писо Мохадо". Фанаты утверждают, что "Симпсоны" предсказали исчезновение подводного аппарата "Титан".





that explains this then pic.twitter.com/deT1ttw77x — M (@Tw0Zwei) June 22, 2023

Один из фанатов отметил, что за годы существования шоу было сделано множество сверхъестественных "предсказаний". Другой фанат отметил, что этот эпизод доказывает популярную теорию заговора о том, что мы живем в компьютерной симуляции.

Между тем, третий фанат заявил, что создатели мультсериала ничего не предсказывали, а совпадения произошли из-за очень большого количества эпизодов. Первый эпизод мультсериала вышел на экраны еще в 1989 году.

Батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. В числе пассажиров был британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями.