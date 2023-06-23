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В Сети убеждены, что "Симпсоны" предсказали пропажу батискафа в эпизоде 2006 года

пропавший батискаф Фото: Oceangate
Ранее фанаты мультсериала "Симпсоны" заявляли о сбывшихся нескольких жутких "предсказаний". Теперь они считают, что создатели предвосхитили и пропажу субмарины "Титан", сообщает Zakon.kz.

Подлодка OceanGate, первоначально потерявшая связь в воскресенье утром, исследовала затонувший "Титаник" с пятью людьми на борту. Поисковые команды до сих пор не могут найти судно. Ранее компания Oceangate официально объявила членов экипажа погибшими – по расчетам, у них уже закончились запасы кислорода.

По удивительному совпадению, в "Симпсонах" есть эпизод с похожим сюжетом, в котором есть невероятное количество параллелей с катастрофой.

Первоначально эпизод вышел в эфир в рамках 17-го сезона мультфильма, в нем один из главных героев Гомер Симпсон отправляется в приключение, пытаясь обнаружить затонувший корабль-сокровище "Писо Мохадо". Фанаты утверждают, что "Симпсоны" предсказали исчезновение подводного аппарата "Титан".


Один из фанатов отметил, что за годы существования шоу было сделано множество сверхъестественных "предсказаний". Другой фанат отметил, что этот эпизод доказывает популярную теорию заговора о том, что мы живем в компьютерной симуляции.

Между тем, третий фанат заявил, что создатели мультсериала ничего не предсказывали, а совпадения произошли из-за очень большого количества эпизодов. Первый эпизод мультсериала вышел на экраны еще в 1989 году.

Батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. В числе пассажиров был британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями.

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Данияр Кунафин
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