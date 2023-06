В Сети убеждены, что "Симпсоны" предсказали пропажу батискафа в эпизоде 2006 года

Подлодка OceanGate, первоначально потерявшая связь в воскресенье утром, исследовала затонувший "Титаник" с пятью людьми на борту. Поисковые команды до сих пор не могут найти судно. Ранее компания Oceangate официально объявила членов экипажа погибшими – по расчетам, у них уже закончились запасы кислорода.

По удивительному совпадению, в "Симпсонах" есть эпизод с похожим сюжетом, в котором есть невероятное количество параллелей с катастрофой.

Первоначально эпизод вышел в эфир в рамках 17-го сезона мультфильма, в нем один из главных героев Гомер Симпсон отправляется в приключение, пытаясь обнаружить затонувший корабль-сокровище "Писо Мохадо". Фанаты утверждают, что "Симпсоны" предсказали исчезновение подводного аппарата "Титан".

