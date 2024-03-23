МЧС России опубликовало кадры разбора завалов в "Крокусе"

Министерство по ЧС России поделилось кадрами, как спасатели разбирают завалы в "Крокус Сити Холле" после теракта, унесшего более 100 жизней, сообщает Zakon.kz.

Российское ведомство опубликовало кадры в своем Telegram-канале.

Фото: МЧС РФ

На фотографиях видно, что от сильного огня деформировались железные стойки.

Фото: МЧС РФ

Фото: МЧС РФ

Также ведомство поделилось видеозаписью, на которой видно, что спасатели разбирают завалы с целью найти тела погибших.

По последним данным Следственного комитета РФ, число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются. Тела погибших обнаружили экстренные службы при разборе завалов.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

Ранее, по заявлениям российских СМИ, стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу.

