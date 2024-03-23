МЧС России опубликовало кадры разбора завалов в "Крокусе"
Российское ведомство опубликовало кадры в своем Telegram-канале.
Фото: МЧС РФ
На фотографиях видно, что от сильного огня деформировались железные стойки.
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ
Также ведомство поделилось видеозаписью, на которой видно, что спасатели разбирают завалы с целью найти тела погибших.
По последним данным Следственного комитета РФ, число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются. Тела погибших обнаружили экстренные службы при разборе завалов.
22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
Ранее, по заявлениям российских СМИ, стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу.