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В России задержали троих подозреваемых в пособничестве теракту в "Крокусе"

ФСБ, Крокус, теракт, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 17:49 Фото: Zakon.kz
Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании троих предполагаемых пособников теракта в "Крокус сити холле", сообщает Zakon.kz.

Говорится, что двое из них переводили деньги на приобретение оружия и транспорта, использовавшихся в теракте, а третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей.

"В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус сити холл", – цитирует ТАСС сообщение ФСБ РФ.

22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". 

25 марта был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей.

26 марта арестовали еще одного подозреваемого – Алишера Касимова. 29 марта арестовали другого подозреваемого – Назримада Лутфуллои. 1 апреля арестовали Якубджони Юсуфзоды, подозреваемого в организации теракта.  

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