В России задержали троих подозреваемых в пособничестве теракту в "Крокусе"

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании троих предполагаемых пособников теракта в "Крокус сити холле", сообщает Zakon.kz.

Говорится, что двое из них переводили деньги на приобретение оружия и транспорта, использовавшихся в теракте, а третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей.

"В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус сити холл", – цитирует ТАСС сообщение ФСБ РФ.

22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".



25 марта был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей.

26 марта арестовали еще одного подозреваемого – Алишера Касимова. 29 марта арестовали другого подозреваемого – Назримада Лутфуллои. 1 апреля арестовали Якубджони Юсуфзоды, подозреваемого в организации теракта.