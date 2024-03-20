Проливные дожди, туман и гололед: погода в Казахстане в первый день Наурыза

Прогноз погоды по территории Казахстана на 21 марта 2024 года предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки (дождь и снег):

на юге, юго-востоке, ночью на юго-западе – сильный дождь,

в горных районах юго-востока страны – осадки, временами сильные осадки (дождь, снег),

в горных районах юга страны – очень сильный дождь.

"Лишь на западе, северо-западе, севере страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, по Казахстану также ожидается туман, усиление ветра, на востоке, в центре – гололед, на юге, юго-востоке страны – гроза.

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Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидается по стране с 21 по 23 марта 2024 года, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.