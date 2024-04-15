Конфликт между Ираном и Израилем: стоит ли казахстанцам отменять отдых в соседних странах

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров 15 апреля рассказал, стоит ли казахстанцам отменять запланированный отдых из-за обострения конфликта Ирана и Израиля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что с 14 апреля в адрес дежурных дипломатов разных стран поступают вопросы о том, стоит ли отменять запланированные туры.

"Мы можем сказать, что человек должен принимать решение самостоятельно. То, что на одну ночь перекрыли воздушное пространство несколько стран, – это не означает, что все прекратилось. Полеты возобновились, лишь некоторые компании приостановили свои полеты. Комитет гражданской авиации Казахстана также выпустил свое сообщение, в котором рекомендовал как авиакомпаниям, так и гражданам заблаговременно все смотреть. Поэтому категорически рекомендовать ездить или не ездить мы не можем. Решение принимается самостоятельно", – сообщил Айбек Смадияров.

Он добавил, что Министерство иностранных дел Казахстана выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Ираном и Израилем и призывает стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико-дипломатическим путем.

Ранее стало известно, сколько казахстанцев находятся в Израиле и Иране.

В ночь на 14 апреля беспрецедентная волна ударов была нанесена Ираном по Израилю. Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля – земля". Почти все из них ЦАХАЛ совместно с союзниками отразили. Иран заявил, что ночные нападения были ответом на смертельный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия), произошедший 1 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.

