Вежливые водители автобусов в Алматы будут зарабатывать больше

В Алматы водители общественного транспорта будут проходить курсы по вежливому общению с пассажирами. Такое интересное нововведение озвучил глава города Ерболат Досаев. По его мнению, это поможет решить многие проблемы в сфере пассажироперевозок, сообщает Zakon.kz.

Досаев подчеркнул, что качество обслуживания в общественном транспорте является одним из вызовов для города. Далее он уточнил, что вопросов к водителям предостаточно.

Также аким мегаполиса отметил, что по-прежнему не решен вопрос, связанный с нормативным обеспечением предприятий по количеству водителей и их сменности, что приводит к переработкам.

"Мы в очередной раз подняли заработную плату водителям и намерены продолжать это делать, чтобы работа водителя общественного транспорта стала престижной. Также я дал поручение проработать с колледжами вопрос по подготовке водителей, в том числе в плане культуры общения с пассажирами. Те, кто пройдет курсы повышения квалификации, будут получать надбавку к заработной плате". Ерболат Досаев

Градоначальник считает, что материальное стимулирование поможет решить часть вопросов.

Также сегодня, 13 февраля 2025 года, в ходе встречи с жителями Жетысуского района аким затронул иные темы. К примеру, он рассказал, где и когда в Алматы появятся еще две парковые зоны. Кроме того, без внимания не остались и жалобы о подскочивших счетах за комуслуги. В продолжении Досаев объяснил ситуацию с Алматинским ипподромом и обратился к его собственникам.

Что касается водителей, то в начале 2025 года поведение одного из них вызвало бурную реакцию общества. Как оказалось, водитель пассажирского автобуса помог пассажиру в инвалидной коляске. Несмотря на обыденность ситуации, люди восхитились отзывчивостью и душевностью Каната Ахметова. Позднее реакция алматинцев дошла не только до акима Досаева, но и Касым-Жомарта Токаева, который наградил Ахметова медалью "Шапағат" за социально-общественную активность и гражданскую ответственность.