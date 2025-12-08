Смерть ребенка в стоматологии: суд отложил процесс для подготовки нового обвинительного акта

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны 8 декабря 2025 года по делу анестезиолога частной стоматологической клиники Аиды Жумагалиевой, где погибла трехлетняя девочка, отложил судебное заседание по ходатайству прокурора для составления нового обвинительного акта, передает Zakon.kz.

Судья отметил, что на данном этапе суд уже рассмотрел дело, допросил подсудимую и огласил материалы, а также все сведения, предусмотренные списком заявлений, были исследованы в полном объеме.

"Ваша честь, прошу предоставить время для формулировки нового формата заявлений. В обвинительном акте некоторые сведения были указаны неверно, поэтому прошу предоставить время для формирования нового акта", – озвучил прокурор Еркебулан Шалкаров.

Он заверил, что до следующего судебного заседания успеет сформировать новый акт.

В связи с указанным ходатайством, заседание по делу Жумагалиевой было отложено на 10 декабря в 15:00.

Сегодня, 8 декабря 2025 года была допрошена анестезиолог Аида Жумагалиева. Девушка заявила, что не признает свою вину, а также объяснила свои действия в день трагедии. Подсудимая также заявила, что не согласна с выводами как первичной, так и комиссионной судебно-медицинской экспертизы, считая, что цепочка ошибочных выводов началась именно с судебно-медицинской экспертизы.

На прошлом судебном заседании, которое состоялось 5 декабря 2025 года, эксперт Олег Разумов заявил, что при попытке пробуждения пациента анестезиолог продолжала подавать наркоз "Севоран" – несмотря на то, что лечение было завершено. Также он указал на ошибки с введением лекарств.

До этого независимый эксперт Бахыт Мусина озвучила, что у ребенка были серьезные противопоказания – критически повышенные тромбоциты, признаки затяжной инфекции, анемия и дефицит массы тела. С такими показателями ребенок не мог быть допущен к проведению наркоза.

2 декабря стало известно, что погибшая в столичной стоматологии девочка ранее перенесла корь с осложнениями. В тот же день в суд для допроса вызвали врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, который в день происшествия осуществлял лечение зубов девочки.

Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

27 ноября 2025 года в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Юлия Клак (Бушина), работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

Позже в суд на допрос вызвали учредителя и директора клиники Надежду Хон. До этого анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.