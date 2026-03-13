У блогеров Жанабыловых сменился адвокат

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 13 марта 2026 года стало известно, что интересы блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой теперь будет представлять другой адвокат, передает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат Гаухар Айтжанова, отвечая на вопросы журналистов после судебного заседания, сообщила, что в настоящее время является единственным защитником по делу и представляет интересы подсудимых в суде.

По ее словам, она вступила в дело уже после завершения досудебного расследования и поэтому не комментирует действия прежних адвокатов. При этом она отметила, что работает со своей командой и не поддерживает связь с предыдущими защитниками.

"В данном уголовном деле есть определенные доводы, но пока я их комментировать не буду, поскольку главное судебное разбирательство, как вы сейчас сами услышали, назначено на 16-е число. Пока мы не приступили к исследованию материалов дела, других комментариев по делу не будет, потому что рано что-либо комментировать. В целом, позицию своих подзащитных я пока озвучивать не буду до того момента, пока их не допросят в суде", – дополнила Гаухар Айтжанова.

Эльмира Толегенова, отвечая на вопрос журналиста о том, почему они сменили адвоката, заявила, что никого не меняли и все адвокаты остаются на месте.

Ранее Гаухар Айтжанова, адвокат блогеров Жанабыловых, ходатайствовала о возврате уголовного дела прокурору. Однако суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката отказать.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения считает, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела.

16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.