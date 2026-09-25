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Общество

Приспущенные флаги, поиски двух военных на Каспии и состояние спасенного – кадры из Актау в день траура

Каспийское море, военные, поиски, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 10:32 Фото: Telegram/modgovkz
В Мангистауской области сегодня, 25 сентября 2026 года, продолжается поисково-спасательная операция после трагедии, которая произошла накануне с военнослужащими на Каспийском море во время учений, сообщает Zakon.kz.

О том, как проходят поиски военных, которых унесло в море, и ситуацию в Актау в день общенационального траура показал телеканал 24.kz.

Сообщается, что в Актау, как и по всему Казахстану, спущены флаги. В городе отменены запланированные на эти дни культурно-массовые мероприятия, в том числе праздничная программа ко Дню города и мероприятия международного фестиваля "Каспий – море дружбы".

Отмечается, что на побережье Каспия по-прежнему ищут двух военнослужащих.

Также есть и хорошая новость о состоянии одного из спасенных военнослужащих. По последним данным Министерства здравоохранения (МЗ) РК, его состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет.

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24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье Каспийского моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.

Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек. Известно, что 12 человек погибли, троих удалось спасти. Один из спасенных находится в больнице.

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В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа. Также создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Позднее стало известно, что уголовное дело по факту гибели военнослужащих возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса РК: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения".

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25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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