Приспущенные флаги, поиски двух военных на Каспии и состояние спасенного – кадры из Актау в день траура

В Мангистауской области сегодня, 25 сентября 2026 года, продолжается поисково-спасательная операция после трагедии, которая произошла накануне с военнослужащими на Каспийском море во время учений, сообщает Zakon.kz.

О том, как проходят поиски военных, которых унесло в море, и ситуацию в Актау в день общенационального траура показал телеканал 24.kz.

Сообщается, что в Актау, как и по всему Казахстану, спущены флаги. В городе отменены запланированные на эти дни культурно-массовые мероприятия, в том числе праздничная программа ко Дню города и мероприятия международного фестиваля "Каспий – море дружбы".

Отмечается, что на побережье Каспия по-прежнему ищут двух военнослужащих.

Также есть и хорошая новость о состоянии одного из спасенных военнослужащих. По последним данным Министерства здравоохранения (МЗ) РК, его состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет.

Материал по теме Трагедия на Каспии: сотни спасателей, авиация и водолазы продолжают поисковую операцию

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье Каспийского моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.

Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек. Известно, что 12 человек погибли, троих удалось спасти. Один из спасенных находится в больнице.

Материал по теме Стали известны имена погибших военнослужащих в Мангистау

В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа. Также создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Позднее стало известно, что уголовное дело по факту гибели военнослужащих возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса РК: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения".

Материал по теме Гибель военных на учениях в Мангистау: установлены подозреваемые

25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур.