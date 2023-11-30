По миллиону тенге выделят семьям казахстанцев, погибших при пожаре в алматинском хостеле
Об этом на брифинге в РСК 30 ноября 2023 года рассказал аким Алмалинского района Айдар Жакибаев.
"По поручению главы города Ерболата Досаева будет выделена финансовая помощь в размере 1 млн тенге семьям погибших при пожаре. Также, как было озвучено ранее, по поручению акима Алматы акиматом будет оказано содействие в транспортировке тел погибших до указанных родственникам мест, в том числе в другие регионы страны. Кроме того, будет оказано полное содействие в организации похорон на территории города Алматы, включая погребальный процесс", – сказал Айдар Жакибаев.
Также он рассказал, что семьям погибших иностранных граждан будет оказана помощь с транспортировкой тел до мест погребения.
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Ранним утром 30 ноября 2023 года в Алматы произошла трагедия: в одном из хостелов в результате крупного пожара погибли 13 человек. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 292 ("Нарушение требований пожарной безопасности") УК РК.
В пресс-службе Управления здравоохранения города отметили, что четверо пострадавших при пожаре обратились в больницу. Одну женщину госпитализировали.
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По данным ДП Алматы, из 13 погибших четверо – иностранцы (двое россиян и двое узбекистанцев), девять – граждане Казахстана.