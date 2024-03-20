Гибель нескольких альпинистов в Астане: доказана 100% вина работодателя

В пресс-службе столичного суда рассказали о результатах процессов по факту выяснения того, насколько виноват работодатель в смерти троих промышленных альпинистов, сообщает Zakon.kz.

Из обстоятельств дела следует, что 12 октября 2023 года в Астане произошло падение с высоты четырех работников ИП на строительном объекте.

"Приказом Управления назначена комиссия для расследования несчастного случая. По результатам расследования был составлен акт специального расследования и установлена вина работодателя – 100%", – сообщили в суде.

Там пояснили, что согласно Трудовому кодексу (ТК), работодатель обязан осуществлять внутренний контроль по безопасности и охране труда. Также рабочее оборудование должно соответствовать нормам безопасности, иметь соответствующие технические паспорта (сертификат), знаки предупреждения и обеспечиваться ограждениями или защитными устройствами для обеспечения безопасности работников на рабочих местах.

Но работодатели не согласились с таким актом специального расследования и обратились в суд с иском об оспаривании.

"Суды столицы отказали в удовлетворении иска работодателей ввиду того, что истцы ненадлежащим образом осуществили внутренний контроль по безопасности и охране труда, не создали для работников безопасные условия труда на территории строительного объекта во время выполнения высотных работ. Судами выводы акта специального расследования признаны законными и обоснованными", – сообщили в суде.

12 октября 2023 года четверо промышленных альпинистов, работавших на стройплощадке в Астане, сорвались с высоты. Один рабочий скончался на месте, остальные трое попали в больницу с многочисленными травмами. Двое пострадавших умерли уже после госпитализации. По факту гибели людей начали расследование. 14 ноября стало известно, что руководителя ИП, на которого работали погибшие, задержали.