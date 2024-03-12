90-е в Бурабае, названы самые высокие зарплаты, прогноз по землетрясениям в Алматы – итоги дня

В КНБ рассказали о задержании группировки, которая занималась вымогательством денег у бизнесменов. В Министерстве труда назвали самых высокооплачиваемых специалистов. Кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз по землетрясениям в горах Тянь-Шаня. Итоги 12 марта – в подборке Zakon.kz.

Токаев прибыл в Физули

Президент в рамках государственного визита в Азербайджанскую Республику 12 марта 2024 года прибыл в город Физули. В аэропорту его встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия Центра детского творчества им. Курмангазы, встретятся с местными жителями и ознакомятся с проектом строительства Физулинской городской центральной больницы", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Как уточняется на сайте Акорды, второй день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Азербайджанскую Республику начался с совместного осмотра с Ильхамом Алиевым разрушенных мест и ознакомления с генеральным планом развития города Физули.

Самые высокооплачиваемые специалисты на рынке труда



В Минтруде РК назвали самых высокооплачиваемых специалистов, которых в феврале работодатели искали на электронной бирже труда (ЭБТ) enbek.kz.

Самые высокие зарплаты предлагали: промышленным альпинистам – в среднем от 1 млн тенге;

главным строителям – от 656 тыс. тенге;

системным архитекторам – от 600 тыс. тенге.

При этом самую высокую ожидаемую зарплату в резюме в среднем указывали:

руководители IT-подразделений (от 891 тыс. тенге);

супервайзеры по бурению (от 850 тыс. тенге);

директоры коммерческих организаций (от 846 тыс. тенге).

По информации профильного ведомства резкое изменение в количестве резюме между месяцами обусловлено значительным снижением предложений от неквалифицированных работников – с 84,8 тыс. до 37,9 тыс., или на 55%.

Что касается спроса, то порядка половины вакансий (49%, или 39,8 тыс.) пришлось на специалистов средней квалификации, 32%, или 25,8 тыс. – высокой квалификации, а на вакансии с низкой квалификацией пришлось 19%, или 15,2 тыс.

В ведомстве отметили, что в феврале на enbek.kz наблюдался спад активности процесса поиска и найма на рынке труда. Так, в сравнении с январем количество вакансий сократилось на 16,5 тыс. (–17%), составив 80,8 тыс., а количество резюме уменьшилось на 77,6 тыс. (–41%), составив 113,6 тыс.

Бурабайские "воры в законе"

27 февраля 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) РК при координации прокуратуры по подозрению в вымогательстве задержали двух жителей Акмолинской области. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали сегодня, 12 марта.

По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных так называемых воров в законе занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей и пытались установить криминальный контроль над бизнесом в курортной зоне "Бурабай".

В ведомстве сообщили, что в ходе обысков у фигурантов дела изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотики. Проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 194 Уголовного кодекса РК. С санкции суда задержанные содержатся под стражей.

Сейсмологические прогнозы

Директор института сейсмологии Кыргызстана Канат Абдрахматов на своей странице в Facebook поделился исследованием, в котором описываются сейсмические периоды в горах Тянь-Шаня.

По его словам, в проявлении землетрясений, которые происходят повсеместно на всем земном шаре, существует своя периодичность. Эта периодичность, как подчеркнул кыргызский сейсмолог, сказывается и на местной, тянь-шаньской периодичности.

Фото: Facebook/kanat.abdrakhmatov

Абдрахматов отметил, что на рисунке показаны главные периоды проявления сейсмичности на Тянь-Шане в XX и начале XXI века, по данным Э. М. Мамырова – доктора наук, профессора, ученого, который много лет проработал в Институте сейсмологии НАН КР.

При этом он подчеркнул, что существует определенная периодичность, на рисунке она отражена разными цветами:

красным показаны периоды, когда происходили сильные землетрясения;

зеленым – когда наступало затишье.

При этом сейсмолог считает, что "затишье" не означает, что землетрясений вообще не было.

"Они были, но умеренные, их интенсивность не превышала 5-6 баллов. С правой стороны, по вертикальной оси, показана магнитуда землетрясений (не путать с интенсивностью). Как видно, сейчас мы живем в четвертом периоде сейсмической активности, который начался в 2008 году и закончится, по нашим прогнозам, в 2026 году. Но, по расчетам Э. М. Мамырова, сила землетрясений в этом активном периоде не должна была превышать 5-6 баллов", – сказал Канат Абдрахматов.

Эксперт подчеркнул, что до сегодняшнего дня эти прогнозы оправдывались. Кроме единственного события – китайского землетрясения 23 января 2024 года.

Рост цен на продукты

Сегодня, 12 марта во время заседания правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов указал на рост цен на продукты в ряде регионов страны. Повышение цен отмечено на рис, яйца, фрукты, напитки, масло сливочное и макаронные изделия. При этом глава правительства отметил, что по итогам двух месяцев инфляция в годовом выражении замедлилась в Казахстане и составила 9,3%.

По его словам, в этом году перед правительством и Нацбанком стоит задача удержать ее ниже 8%. Как видим, это достаточно много позиций. Значит, недостаточно принимаемых мер со стороны центральных и местных исполнительных органов. Среди регионов наибольший рост инфляции зарегистрирован в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях.

Премьер-министр подчеркнул, что данный вопрос имеет социальную важность, поэтому нужно держать его на строгом контроле.

Шымкент остался без электричества

12 марта 2024 года произошла авария и обесточила несколько микрорайонов в Шымкенте.

По информации пресс-службы акимата Шымкента, в связи с аварийной ситуацией без электроснабжения остались жители микрорайонов Достык, Нуршуак, Северо-Запад и Солтустик Саяжай. Специальная бригада проводит ремонтные работы для устранения неисправностей.

В 15:35 в ведомстве сообщили, что к электроснабжению подключены микрорайоны Достык, Нуршуак, Северо-Запад. В жилом массиве Солтустик Саяжай ведутся восстановительные работы.

Спорт

Сборная Казахстана заняла второе общекомандное место на XI Чемпионате Азии Asia Aquatics, который проходил с 26 февраля по 9 марта. В соревновании приняли участие около 1500 спортсменов из 30 стран Азиатского континента. Казахстан на Чемпионате Азии представляли команды по плаванию, водному поло (юниоры, девушки), артистическому плаванию и прыжкам в воду.

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри планирует пригласить в свой состав Килиана Мбаппе, чтобы тот выступил за сборную команду страны. Футбольный олимпийский турнир пройдет в этом году с 24 июля по 10 августа в Париже.

Стартовали матчи нового сезона Кубка Казахстана по футболу. 11 марта в Шымкенте начались игры предварительного этапа Кубка Казахстана – 2024 по футболу. На данной стадии собраны 19 клубов Первой и Второй лиги, которые разделены на шесть подгрупп и сыграют по одной игре между собой.

Мир

В Дании хотят увеличить количество памятников, изображающих женщин, поскольку на сегодняшний день в Копенгагене из более чем 100 памятников женщинам посвящены только пять. Для исправления дисбаланса и с точки зрения гендерного равенства власти пообещали увеличить бюджет.