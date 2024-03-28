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Осквернившему скалы директору актюбинского ДК вновь пришлось уволиться

чиновнику пришлось уволиться, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 23:38 Фото: скриншот видео
Скандально известный директор актюбинского дома культуры Манас Кошербаев нашел новую работу и тут же потерял, сообщает Zakon.kz.

Мужчина прославился на всю страну после того, как сделал вандальную надпись в каньоне Мангистау. После этого работник культуры уволился. Как отмечает КТК, в начале марта ему снова устроился директором ДК, только в Байганинском районе. Но едва об этом узнали журналисты, чиновник опять уволился.

"6 марта Кошербаев Манас Маратулы на конкурсной основе был назначен директором дома культуры Байганинского района. В связи с распространенными в соцсетях фото и видео с его участием, вчера, 27 марта, Кошербаев Манас Маратулы написал заявление по собственному желанию". Руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Байганинского района Роза Айтжанова

26 августа 2023 года в Казнете появилось видео, на котором мужчина при помощи молотка и отвертки выбивает буквы на известковой стене живописного каньона Ыбыкты-Сай в Мангистауской области.

Позднее стало известно, что осквернителем скал в Мангистау оказался директор Дома культуры для слепых города Актобе.

Затем чиновник записал видео с извинениями после вандализма в Мангистау.

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Елена Беляева
Актюбинская область Мангистау
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