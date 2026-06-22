ДТП на аль-Фараби в Алматы: водитель Zeekr получил максимальный срок

В Алматы поставлена точка в громком деле о смертельной аварии на пр. аль-Фараби. Суд признал водителя Zeekr Александра Пака виновным в гибели трех человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Председательствующий судья по уголовному делу Еркин Майшинов огласил приговор: подсудимый Александр Пак, 1993 года рождения, признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 345-1 УК РК "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Ему назначено 10 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

"Александр Пак признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345, ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Суд вынес решение назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортным средством. Место отбытия наказания – учреждение уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности… Гражданский иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда удовлетворено частично: взыскать в качестве компенсации в пользу Рустембека Шотенова 10 млн тенге". Еркин Майшинов

21 марта 2026 года три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Материал по теме ДТП на аль-Фараби в Алматы: 10 лет лишения свободы запросил прокурор для водителя Zeekr

Водитель Zeekr в суде вину признал. 8 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что простили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее в суде были допрошены знакомые Александра Пака, которые провели вместе с ним вечер незадолго до трагедии. Все они подтвердили, что после выезда из ресторана грубо нарушали ПДД, за что некоторые лишены водительских прав.

15 июня Александр Пак рассказал, как произошло ДТП. Потерпевший потребовал от подсудимого 100 млн тенге за смерть дочери.