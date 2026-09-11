Две поездки за границу: Акорда озвучила планы Токаева на 12-16 сентября

У президента Казахстана запланированы два зарубежных визита – в Индию и Корею, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, 12-13 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению премьер-министра Нарендры Моди посетит с рабочим визитом Индию для участия в XVIII Саммите БРИКС.

"В Нью-Дели президент выступит на пленарном заседании в формате "аутрич"/"БРИКС+", посвященном теме "Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности", – сообщили в Акорде.

Программа визита также включает переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и встречи с рядом глав государств и правительств.

14-16 сентября глава государства по приглашению президента Ли Чжэ Мёна посетит с государственным визитом Республику Корея.

"15 сентября в Сеуле состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-корейского расширенного стратегического партнерства. Кроме того, запланированы встречи президента с руководителями ведущих корейских компаний", – указано в сообщении.

16 сентября глава государства примет участие в работе первого Саммита "Центральная Азия – Республика Корея".

31 августа 2026 года президент Токаев совершил рабочий визит в Бишкек для участия в 26-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС+". Во время визита он также встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным, посетил открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке.