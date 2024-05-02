Германия может делегировать шесть команд на будущий сезон Лиги чемпионов

У футбольных клубов Бундеслиги появился шанс пополнить список своих команд до шести для выступления в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Этой возможностью может воспользоваться дортмундская "Боруссия", сообщает Zakon.kz.

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"Черно-желтые", немного ранее гарантировавшие себе место в будущем сезоне Лиги чемпионов, могут заработать еще одну путевку, но уже для другого коллектива немецкого чемпионата. Как известно, в самом престижном клубном турнире Европы сезона 2024/25 стартуют пять дружин: "Байер", "Бавария", "Штутгарт", "Лейпциг" и "Дортмунд".

Однако "дортмундцы" могут принести пользу немецкому футболу, заработав еще одну дополнительную путевку. Для этого команде Эдина Терзича нужно выиграть Лигу чемпионов и занять 5-е место в Бундеслиге, тогда от Германии будет шесть команд в следующем розыгрыше данного турнира.

А шансы завоевать титул ЛЧ "Боруссия" в этом году хоть небольшие, но есть после победы в первом матче над ПСЖ – 1:0.

Ранее дополнительное место в Лиге чемпионов получила Италия.

По новому формату соревнований запланировано участие 36 команд вместо 32. Две путевки из четырех будут распределены между лигами, чьи клубы в прошедшем сезоне показали наилучшие результаты в таблице коэффициентов УЕФА.