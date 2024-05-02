Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Германия может делегировать шесть команд на будущий сезон Лиги чемпионов

Футбол 6 команд Лига чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 11:05 Фото: Instagram/blackyellow
У футбольных клубов Бундеслиги появился шанс пополнить список своих команд до шести для выступления в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Этой возможностью может воспользоваться дортмундская "Боруссия", сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

"Черно-желтые", немного ранее гарантировавшие себе место в будущем сезоне Лиги чемпионов, могут заработать еще одну путевку, но уже для другого коллектива немецкого чемпионата. Как известно, в самом престижном клубном турнире Европы сезона 2024/25 стартуют пять дружин: "Байер", "Бавария", "Штутгарт", "Лейпциг" и "Дортмунд".

Однако "дортмундцы" могут принести пользу немецкому футболу, заработав еще одну дополнительную путевку. Для этого команде Эдина Терзича нужно выиграть Лигу чемпионов и занять 5-е место в Бундеслиге, тогда от Германии будет шесть команд в следующем розыгрыше данного турнира.

А шансы завоевать титул ЛЧ "Боруссия" в этом году хоть небольшие, но есть после победы в первом матче над ПСЖ – 1:0.   

Ранее дополнительное место в Лиге чемпионов получила Италия. 

По новому формату соревнований запланировано участие 36 команд вместо 32. Две путевки из четырех будут распределены между лигами, чьи клубы в прошедшем сезоне показали наилучшие результаты в таблице коэффициентов УЕФА. 

Читайте также

Футбол Комент тренера
Луис Энрике: В Париже мы будем очень сильны
Футбол Дубль ЧСА
Роналду оформил дубль и прервал серию без забитых мячей
Лига Чемпионов: &quot;Боруссия&quot; обыграла &quot;ПСЖ&quot;
Лига чемпионов: "Боруссия" обыграла "ПСЖ"
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА ФК Бавария 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: