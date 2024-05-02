Супергол "ножницами" был зафиксирован в чемпионате Чили

История мирового футбола пополнилась еще одним шедевральным голом. Его автором стал полузащитник Лусиано Кабрал из чилийского клуба "Кокимбо Унидо", когда он забил шикарным ударом ножницами в девятку ворот соперника, сообщает Zakon.kz.

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Красивый гол был зафиксирован в поединке чилийского первенства среди команд Премьер-лиги, когда "Эвертон" из Винья-дель-Мар принимал на своей арене "Кокимбо Унидо". Лусиано Кабрал открыл счет в этом матче на 51-ой минуте своим великолепным элементом.

Хозяева поля, благодаря Бруно Бетанкору за девять минут до финального свистка сумели восстановить равновесие. Однако спустя мгновение Себастьян Кабрера все-таки вырвал победу для гостей.

Болельщики не так часто видят такие красивые голы в исполнении мало известных футболистов. В основном своими шедеврами запоминаются такие знаменитости, как Криштиану Роналду, Лионель Месси и другие звезды мирового футбола.

В 2023 году весь мир рукоплескал пушечному и красивому голу футболиста сборной Казахстана Асхата Тагыбергена, который он забил в ворота команды Дании, в рамках игр Евро-2024.

Гол капитана казахстанской сборной впоследствии был признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)

