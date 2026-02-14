Видео выступления Михаила Шайдорова, которое принесло Казахстану историческое "золото" ОИ

Сегодня, 14 февраля 2026 года, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сотворил сенсацию на зимних Олимпийских играх в Италии, завоевав историческое "золото", сообщает Zakon.kz.

"Золотое" выступление лидера мужской команды Казахстана по фигурному катанию опубликовал телеканал Qazsport.

На ОИ-2026 после короткой программы Шайдоров шел пятым, показав 92,94 балла. В "произволке" казахстанец получил от судей 198,64 балла, что позволило ему набрать в сумме 291,58. 21-летний фигурист из Алматы прыгнул пять четверных прыжков.

Благодаря этому результату Шайдоров расположился на первой строчке, завоевав золотую медаль. Второе место занял Юма Кагияма (Япония) – 280,06. Замкнул тройку лучших Шун Сато (Япония) – 274,9.

Отметим, что Казахстан завоевал вторую золотую медаль в истории участия в зимних Олимпийских играх в качестве независимой страны. Впервые на первую ступень пьедестала на Олимпиаде поднялся лыжник Владимир Смирнов в 1994 году. "Золото" Шайдорова на ОИ-2026 – первое для Казахстана в фигурном катании. До этого лучшим результатом была "бронза", которую в 2014 году принес Денис Тен.

Ранее мы писали, что Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

