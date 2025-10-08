Птица высокого полета: как обстоят дела с ценами на кур

Планированием коровы над ценовым периметром мы уже успели насладиться. Дошло аж до открытия специальной горячей линии. Однако многие казахстанцы опасаются того, что сложившаяся ситуация отразится и на народной курочке-выручалочке. Zakon.kz разбирался, насколько опасения обоснованы.

Начнем с того, что о газельем прыжке стоимости курятины аналитики сообщали еще в середине августа. Информация эта касалась исключительно Алматы, но, вероятно, взбудоражила всю страну: речь шла ни много ни мало об антирекорде последних трех лет.

А что сейчас, полтора месяца спустя? Дабы узнать, отправляемся в традиционную уже экскурсию в дивный новый мир ценников крупной торговой сети.

В упомянутой южной столице социально значимые – пока еще – окорочка "птицы счастья" целиком обойдутся в 1600 тенге за кило, бедра отдельно – чуть дешевле. За филе придется выложить 2400 тг/кг. За тушку – около 1600.

В столице северной, как обычно, и холодней, и веселей: здесь только бедро стоит невероятные 2178 тенге. Впрочем, местное филе – примерно на одном уровне с алматинским, аналогично и с тушей.

Со ссылкой на Союз птицеводов Казахстана в Минторговли нас заверили: куриное мясо является вторым по значимости и потреблению среди населения видом мяса после говядины. Стало быть, кушанье популярное, а уж в свете удорожания кусков коровы – сверхпопулярное. Цены на пташку могут расти из-за зависимости от импортного племенного материала и вакцин, а также повышения стоимости основных статей себестоимости (шрот, масло подсолнечное, электроэнергия, дизтопливо, запчасти, оборудование).

"По пути от производителя до конечного потребителя формируется цепочка из переработки, транспортировки, хранения и реализации продукции. На каждом этапе добавляются издержки и торговые надбавки. В среднем удорожание куриного мяса от цены производителя до прилавка зависит от региона, транспортных расходов и условий хранения. Вместе с тем необходимо отметить, что Республика Казахстан является страной с рыночной экономикой, и в соответствии с Законом Республики Казахстан "О регулировании торговой деятельности" цены на товары определяются субъектами внутренней торговли самостоятельно, за исключением розничных цен на социально значимые продовольственные товары".

К последним относится и мясо кур, а конкретно – "бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью". То есть в данном случае торговая надбавка вроде как контролируется и в идеале составляет не более 15%.

Впрочем, в это волшебное число однажды уже не поверили в Союзе фермеров – правда, рассуждая о стоимости говядины. Там отмечали, что на пути к прилавку ценник возрастает чуть не вдвое, а сами фермеры готовы сбывать плоды своего труда гораздо дешевле.

Судя по объявлениям, оптом домашние окорока спускают в основном за 1000-1400 тенге за килограмм продукта. Да, между оптовой и отпускной ценой существует определенная разница, но в ряде случаев между ними ставится знак равенства.

Но вернемся к вопросу социальной значимости продуктов питания. Ранее прозвучало предложение и вовсе отказаться от такого понятия, заменив его продовольственными ваучерами для получателей адресной социальной помощи. То есть для граждан либо семей с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности. В случае успеха инициативы всем остальным достанется типичное рыночное регулирование.

Вспоминаем, как оно, собственно, работает. А работает оно по закону спроса и предложения. Товара в избытке – ценник уходит в крутое пике, и наоборот.

К слову, иные экономисты на примере различных позиций даже критиковали "советский подход" к контролю, по вине которого ресурсы – та же говядина – стремительно "утекают" за границу, минуя столы казахстанцев. Потому что торговать с Родиной банально невыгодно. Взять хоть наш "лихорадочный" картофель.

"У нас сдерживают цены и в итоге отбивают всю мотивацию продавать собственную продукцию на собственном рынке. Зачем фермеру продавать за 250 тенге на внутреннем рынке, если в Узбекистане ее с удовольствием купят за 500 тенге? А себестоимость – допустим, 230 тенге", – объяснял финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

И вряд ли говорил исключительно о клубнеплоде.

Секрет успеха прост: дабы избежать ценовых "американских горок", достаточно поставить на рынок большой объем искомого. С другой стороны, от объемов, как это часто бывает, самые аппетитные куски откусывает не столько покупатель, сколько упомянутые "утечки" и ажиотаж – нынче вот обыкновенная курица в руках стала вдруг журавлем в небе. А не так давно картошка превратилась в батат.

В завершение. В конце сентября в Минторговли не прогнозировали значительного роста цен на мясо птицы. Но с той поры много воды утекло и птиц полегло – не забываем о массовом падеже в СКО.