Как понять, что ваш автоинструктор – профессионал, а не любитель с педалями

Казахстанцам предлагают свои услуги автоинструкторы, работающие вне автошкол. Они размещают объявления на популярных сайтах и обучают курсантов вождению на личных автомобилях. Насколько безопасно у них учиться и на что обращать внимание при выборе водительских курсов, разбирался Zakon.kz.

В Казахстане ужесточат требования к деятельности автошкол. При оценке их работы будут учитывать качество подготовки водителей и обратную связь от граждан. Вместе с тем планируется ввести лицензирование автошкол. Лицензию смогут отозвать, если уровень обучения признают низким. Об этом заявлено 14 апреля 2026 года на совещании по совершенствованию процедуры сдачи экзаменов для получения водительских удостоверений.

В МВД РК поспешили заверить: все это делается для удобства и безопасности граждан.

"В настоящее время совместно с Министерством цифрового развития прорабатываются изменения в правила приема экзаменов на получение водительских удостоверений. Предлагаемые поправки направлены на повышение прозрачности процедур и создание более удобных условий для граждан", – объяснила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Актоты Боранова.

На фоне роста числа ДТП в Казахстане постоянно появляются автоинструкторы, работающие вне автошкол. Каждый день на популярных сайтах размещают новые объявления с предложениями таких наставников. Они устанавливают на личные автомобили дублирующие педали и обучают новичков вождению.

Для того, чтобы стать автоинструктором в нашей стране, требуется совсем немного.

"Обучающий обязан иметь при себе документ на право обучения вождению транспортного средства данной категории или водительский стаж более трех лет, а также удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, а обучаемый в индивидуальном порядке – документ, удостоверяющий личность, и справку о прохождении медицинского освидетельствования на годность к управлению транспортным средством данной категории", – написано в документе.

Запрещается обучать вождению в индивидуальном порядке на транспортных средствах категории С, D и Е. Порядок подготовки водителей изложен здесь.

"Согласно Закону о дорожном движении, автоинструкторы должны иметь квалификационные свидетельства. Они выдаются только инструкторам действующих автошкол. Чтобы квалификационные свидетельства получить, водители устраиваются в автошколы, а потом увольняются", – рассказал автоэксперт по дорожной безопасности Амантай Досмаханбет.

Амантай Досмаханбет называет себя ветераном автодела. В этой сфере он работает более 40 лет. Прошел путь от инструктора до директора автошколы. Профессиональный водитель не видит ничего плохого в деятельности частных автоинструкторов, если они работают по всем правилам.

"Если он сам опытный водитель, почему бы не научить, я приветствую таких инструкторов и одобряю людей, которые хотят действительно научиться водить хоть в автошколах, хоть у частников. Главное – чтобы курсанты относились ответственно, а наставники давали знания и навыки качественные, приемлемые для реальной езды", – считает Амантай Досмаханбет.

Со слов экспертов, некоторые автошколы обучают только для галочки, чтобы курсант смог сдать экзамены в спецЦОНе. А когда новичок самостоятельно выезжает в город, оказывается, что он не готов водить в реальных условиях. Это одна из причин трагедий на дорогах.

"Фактически система отвечает на вопрос "Сдал ли экзамен?" вместо главного – "Готов ли человек к безопасному управлению транспортом?". В результате на дороги выезжают сотни тысяч водителей, которые успешно сдают экзамены, но не готовы к реальному движению. Мы видим последствия: агрессивное вождение, превышение скорости, неуважение к пешеходам, использование неисправного или доработанного освещения, в частности, ксенона. Отдельной проблемой остается низкая культура поведения на дорогах", – отметил автоэксперт по дорожной безопасности Амантай Досмаханбет.

Проблему беспорядка на дорогах неоднократно поднимали и сенаторы. 19 марта 2026 года депутат Сената Парламента РК Геннадий Шиповских предложил вернуть государственный контроль над автошколами и ужесточить подготовку водителей.

"Особого внимания требует вопрос подготовки водителей. Согласно данным автоматизированной информационной системы МВД "Автошкола", в настоящее время в стране зарегистрировано 727 автошкол, из них 160 – государственные, а 567 – частные. При этом в последние годы государственный контроль в данной сфере был существенно сокращен. В частности, с 2016 года открытие автошкол было переведено с разрешительного порядка на уведомительный, а в 2018 году функции органов внутренних дел по осуществлению государственного контроля за деятельностью автошкол были полностью упразднены. В результате в обществе все чаще высказывается обеспокоенность снижением требований к качеству подготовки водителей", – подчеркнул сенатор.

С каждым годом число дорожно-транспортных происшествий растет. Так, в 2023 году в Казахстане зафиксировали 15 886 аварий. В 2024-м этот показатель вырос почти вдвое – до 31 597.

"По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 36 тысяч ДТП, что на 14,4% больше, чем годом ранее. В результате аварий пострадали свыше 51 тысячи человек, при этом 2330 человек погибли", – сообщил главный внештатный травматолог Министерства здравоохранения РК, директор Национального научного центра травматологии и ортопедии им. академика Н.Д. Батпенова Олжас Бекарисов.

Статистики за первые месяцы 2026 года еще нет. Зато известно, что за последние три года свыше 100 тысяч человек получили различные травмы из-за аварий на дорогах.

Автоэксперты уверены: это следствие недостаточного обучения и отсутствия системной профилактической работы. Специалисты рекомендуют при выборе инструктора обращать внимание не только на водительский стаж, но и на педагогический опыт.

"Какие-то вопросы можно задать по телефону, а договариваться, конечно, следует вживую: самостоятельно подойти в автошколу, посмотреть классы, учебные машины, поговорить с директором, с инструкторами, все узнать, и тогда уже сложится первое мнение о школе. А по рекламе сразу записываться не советую. Мало ли что там скажут или напишут", – предупреждает автоинструктор Амантай Досмаханбет.

Требования к ТС

Обучение вождению разрешено только на оборудованном транспорте. Учебный автомобиль должен быть с дублирующими педалями тормоза и сцепления – на механике, а также с дополнительными зеркалами для инструктора и опознавательным знаком "У", либо надписью "учебный".

Учебный автомобиль полицейские тоже могут остановить для проверки. Прежде всего отсутствие дублирующих педалей влечет штраф за нарушение правил обучения. Согласно действующему законодательству, учебная езда на несертифицированном авто может приравниваться к езде без прав, что подразумевает штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге), а при повторном нарушении в течение года – 30 МРП (130 000 тенге).

Иногда владельца авто наказывают и за нарушение правил обучения, и за езду без прав. В отдельных случаях машину забирают на штрафстоянку.

Ответственность инструктора

Если во время вождения по городу курсант нарушит правила, штраф выпишут автошколе или инструктору, который сидел рядом с подопечным. Автоэксперты призывают ответственно подходить и к выбору автошколы, и к процессу обучения, потому что за каждой цифрой печальной статистики – поломанная судьба человека.

Вернуть лицензирование автошкол предложили в МВД РК еще в прошлом году. Тогда в профильном ведомстве пояснили, что хотят ввести разрешительный порядок, при котором открыть курсы обучения водителей можно будет только с одобрения полиции. Однако новые правила в силу пока не вступили.