Следствие просит отпустить из-под ареста сестер Хачатурян

Ходатайство будет рассмотрено в суде.

Ходатайства поступили в Басманный суд. Ранее Мосгорсуд признал законным арест 17-летней Марии, 18-летней Ангелины и 19-летней Крестины Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, передает РБК.

Следственный комитет попросил освободить из-под ареста трех сестер Хачатурян — 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину. Их обвиняют в убийстве отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору. Соответствующие ходатайства поступили в Басманный суд, рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Мера пресечения, как полагают в СК, должна быть изменена «на запрет определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года», сказала Царева. Дату и время рассмотрения ходатайств в суде обещали сообщить позднее.

Ранее, 20 августа, арест девушек законным признал Мосгорсуд. Решение по каждой из сестер он принимал отдельно.

Тело мужчины с множественными колото-резаными ранами шеи и груди было обнаружено в межквартирном холле дома в Москве на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Погибшим оказался 57-летний Михаил Хачатурян. Спустя три дня московское управление Следственного комитета потребовало арестовать трех дочерей Хачатуряна. После задержания девушки, как указывали в СК, признали вину и объяснили свои действия неприязненными отношениями с отцом. По их словам, мужчина избивал их, не пускал учиться и фактически использовал как рабынь.

Сторона защиты просила отправить сестер под домашний арест, однако суд эти ходатайства отклонил. 2 августа судья Останкинского суда Москвы Татьяна Соколова арестовала Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян до 28 сентября.

В начале осени стало известно, что младшую из сестер — Марию — перевели из камеры для несовершеннолетних в психиатрическую лечебницу следственного изолятора для проверки психического состояния. Экспертиза в институте Сербского позднее показала, что девушка в момент убийства отца не отдавала отчета своим действиям. Двух старших сестер при этом признали вменяемыми. Тем не менее 20 августа адвокат девочек Алексей Паршин заявил о планах защиты добиться переквалификации обвинения по делу на самооборону.

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