Волонтеры рассказали подробности поиска второго пропавшего мальчика в Байконыре

Двое суток спасатели ищут пропавшего в Байконыре мальчика, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", в поисках сейчас задействованы как казахстанские, так и российские службы. Двое малышей семи и восьми лет исчезли в минувшие выходные. Они вышли с тренировок. Позже одного ребенка нашли мертвым в реке Сырдарья. Ерхан Анас утонул. Возбуждено уголовное дело. Поиски второго пропавшего пока не дали никаких результатов.

В рамках поисковых работ водолазы спустились под воду до 700 м, а кинологи провели геологоразведочные работы по реке Сырдарья до 5 км. Кроме того, российский вертолет сделал облет местности, а в 12:00 уже было известно, что найдено тело на поверхности реки Сырдарья. заместитель руководителя ДЧС Кызылординской области Саид Молдакараев

Отмечается, что к поисковой операции подключились волонтеры и местные жители. Люди открыли специальный счет. Деньги пойдут родным погибшего ребенка.

Дети сами пошли туда поиграть. До этого они, видимо, туда ходили. Один из них рассказывал, есть такое красивое место. Есть даже видео оттуда. В какое время это было снято, я не знаю. Волонтеры всю ночь искали. Все население собралось, сообща начали поиски, взяли с собой прожекторы. Также со вчерашнего дня открыли сбор денег, чтобы помочь родителям. волонтер Лиза Ибраева

В Байконыре 20 февраля пропали двое детей - семи и восьми лет. Второклассники в тот же день около 10:30 вышли из спорткомплекса "Маяк", затем пропали без вести. На следующий день в 500 м от понтонного перехода Байконыр в верховьях реки Сырдарья было обнаружено тело ребенка, а второй все еще находится в поиске. Всего в поисковых работах задействовано 267 человек, 29 единиц техники, один вертолет.

22 февраля стало известно, что причиной смерти мальчика из Байконыра стала механическая асфиксия.