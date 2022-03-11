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Законодательство РК
13:01 11.03.2022

В Украине осталось восемь грузовиков из Казахстана

Грузовики Казахстана остались в Украине Фото: unsplash
49 из 57 казахстанских грузовых автомобилей выехали из Украины. На территории страны на данный момент осталось восемь фур, сообщает Zakon.kz.
На 11 марта 2022 года из Украины выехали 49 из 57 грузовых автотранспортных средств, принадлежащих казахстанским собственникам. Таким образом, на территории страны на данный момент осталось восемь фур, в том числе четыре казахстанских грузовика с украинскими водителями. Пресс-служба МИИР РК

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Кроме того, как отметили в ведомстве, на территории Украины находятся порядка 1457 грузовых вагонов казахстанских собственников. Работа по их переадресации продолжается.

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Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта «горячая линия» при министерстве, КТЖ и портах Казахстана. Ведутся переговоры с заинтересованными сторонами.

Вместе с тем следует отметить, что на сегодняшний день морские порты Актау и Курык работают в штатном режиме. Простоя грузов нет.

Анастасия Московчук
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