В Украине осталось восемь грузовиков из Казахстана

На 11 марта 2022 года из Украины выехали 49 из 57 грузовых автотранспортных средств, принадлежащих казахстанским собственникам. Таким образом, на территории страны на данный момент осталось восемь фур, в том числе четыре казахстанских грузовика с украинскими водителями. Пресс-служба МИИР РК

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Кроме того, как отметили в ведомстве, на территории Украины находятся порядка 1457 грузовых вагонов казахстанских собственников. Работа по их переадресации продолжается.

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Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта «горячая линия» при министерстве, КТЖ и портах Казахстана. Ведутся переговоры с заинтересованными сторонами.