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10:09 17.03.2022

Еще одна авиакомпания отменила рейсы в Актобе

самолет, SCAT Фото: Zakon.kz
Авиакомпания SCAT отменила рейсы в Актобе до 31 марта. Это связано с закрытием аэропорта в городе, передает Zakon.kz.
В связи с закрытием аэропорта города Актобе по причине проведения ремонтных работ авиакомпания SCAT вынуждена отменить все рейсы в этом направлении до 31 марта включительно. Пресс-служба авиакомпании SCAT

Как сообщили в компании, пассажиры отмененных рейсов могут получить 100% возврат стоимости билета по месту приобретения. Либо перебронировать перелет на другие даты.

17 марта авиакомпания QAZAQ AIR отменила авиарейсы в Актобе с 17 марта по 23 марта.

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16 марта стало известно, что авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Актобе с 17 марта по 17 апреля.

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11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы. На следующий день в акимате области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам.

Анастасия Стативкина
Актобе
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