Референдум-2022: как голосуют алматинцы
Фото: Zakon.kz
В Алматы в 7 часов утра открылись 574 избирательных участка. Принять участие в референдуме могут более 1,1 млн жителей города, сообщает Zakon.kz.
Одними из первых в 7 часов утра на избирательный участок пришли аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой.
Фото: акимат Алматы
Алматинцы приходят с детьми, голосуют, а дети помогают опускать бюллетени в урны.
Аким Алматы Ерболат Досаев проголосовал на референдуме
Новость по теме
Пришедшие голосовать горожане говорят, что выполняют свой долг.
Фото: Zakon.kz
Я здесь родилась – это моя обязанность. Нельзя оставаться в стороне.
Пришел, потому что мы стоим на пороге перемен. Это исторический момент. Хочется верить, что все действительно будет по-другому.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
Фото: Zakon.kz
Участки по всей стране открылись 5 июня в 7:00. Проголосовать можно будет до 20:00.
Референдум в Казахстане: онлайн-марафон
Новость по теме
0
КОММЕНТАРИИ