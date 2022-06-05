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Референдум-2022: как голосуют алматинцы

референдум, голосуют алматинцы Фото: Zakon.kz
В Алматы в 7 часов утра открылись 574 избирательных участка. Принять участие в референдуме могут более 1,1 млн жителей города, сообщает Zakon.kz.

Одними из первых в 7 часов утра на избирательный участок пришли аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой.

Ерболат Досаев с супругой

Фото: акимат Алматы

Алматинцы приходят с детьми, голосуют, а дети помогают опускать бюллетени в урны.

Референдум, алматинцы, дети

Фото: Zakon.kz

Пришедшие голосовать горожане говорят, что выполняют свой долг.

Я здесь родилась – это моя обязанность. Нельзя оставаться в стороне.
Пришел, потому что мы стоим на пороге перемен. Это исторический момент. Хочется верить, что все действительно будет по-другому.

женщина голосует, референдум

Фото: Zakon.kz

референдум, голосование, алматы

Фото: Zakon.kz

Референдум, голосование

Фото: Zakon.kz

Референдум, голосование

Фото: Zakon.kz

голосование, референдум

Фото: Zakon.kz

голосование, референдум

Фото: Zakon.kz

голосование, референдум

Фото: Zakon.kz

В Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Участки по всей стране открылись 5 июня в 7:00. Проголосовать можно будет до 20:00.

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