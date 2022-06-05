Референдум-2022: как голосуют алматинцы

В Алматы в 7 часов утра открылись 574 избирательных участка. Принять участие в референдуме могут более 1,1 млн жителей города, сообщает Zakon.kz.

Одними из первых в 7 часов утра на избирательный участок пришли аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой.

Фото: акимат Алматы

Новость по теме Аким Алматы Ерболат Досаев проголосовал на референдуме

Алматинцы приходят с детьми, голосуют, а дети помогают опускать бюллетени в урны.

Фото: Zakon.kz

Пришедшие голосовать горожане говорят, что выполняют свой долг.

Я здесь родилась – это моя обязанность. Нельзя оставаться в стороне.

Пришел, потому что мы стоим на пороге перемен. Это исторический момент. Хочется верить, что все действительно будет по-другому.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Участки по всей стране открылись 5 июня в 7:00. Проголосовать можно будет до 20:00.