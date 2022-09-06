Пожары в Костанайской области: угроза населенным пунктам снята

Пятый день тушат пожары в Костанайской области. Согласно оперативной информации от Министерства по чрезвычайным ситуациям РК на 8:00, снята угроза населенным пунктам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушения отдельных околков, организовано окарауливание в каждом населенным пункте (в районе с. Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино), действующая кромка отсутствует. Увеличилась влажность воздуха окружающей среды за счет небольшого дождя. С 7:30 начат облет территории мест пожара. Оперативный штаб МЧС РК

Всего, по данным ведомства, поврежден 91 жилой дом (85 - в с. Аманкарагай и 6 - в с. Озерный).

В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и коммунальных служб области в составе 224 единиц техники, семь воздушных судов, пять пожарных поездов, 2193 человека личного состава.

Забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км. С момента начала тушения пожара проведено 137 сбросов воды... Тушение продолжается. Оперативный штаб МЧС РК

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области.

3 сентября из-за пожара эвакуировали несколько сел в Аулиекольском районе.

4 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что площадь пожаров превысила 43 тыс. га. По данным Оперативного штаба, в области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб.

5 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область. Глава государства оценит ход работ по ликвидации пожаров. Глава государства с вертолета осмотрел территорию пожара, призвал извлечь уроки на фоне ЧП в Костанайской области. Также президент пообещал наградить спасателей и встретился с пострадавшими. Кроме того, глава государства призвал серьезно укрепить МЧС как институт, а также заявил волонтерам, что гордится ими.

Вечером 5 сентября стало известно об увеличении числа пострадавших от пожаров в Костанайской области до 11.