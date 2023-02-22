Главное за ночь: на КТК приостановлена отгрузка нефти, эксперты оценили послание Путина и Байдена

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о приостановке прокачки по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск. Эксперты высказались о послании Путина и о приостановке участия РФ в договоре СНВ, а Байден вещал из Польши. Об этом и другом в подборке Zakon.kz.

Казахстан

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что 19 февраля из-за сильного ветра и волн остановлена отгрузка нефти на морском терминале консорциума. Также отмечено, что до настоящего времени штормовые ограничения не сняты. В дополнении указано, что резервуарный парк КТК на морском терминале практически заполнен (около 1 млн тонн нефти).

В МВД РК сообщили, что за полгода 18 человек задержали за угрозы журналистам и блогерам. "В отношении потерпевших совершены факты умышленного повреждения недвижимого имущества, поджога автомобилей, угрозы путем доставления различных предметов к ним, заведомо ложные сообщения об акте терроризма по адресам потерпевших и распространение персональных данных в соцсетях", - говорится в сообщении.

Кроме того стало известно, что в Казахстане подорожала мебель. За последний квартал прошлого года на 6%. В связи с чем закрылись около 10% цехов.

Россия

Зарубежные эксперты высказались о приостановке участия РФ в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) разрушает систему международной безопасности.

Казахстанские эксперты и политологи также прокомментировали основные тезисы послания Президента РФ Путина и высказали свое мнение о приостановки Россией своего участия в Договоре о стратегических ядерных вооружениях. Один из них отметил, что начался "новый этап игры", где ставки повышаются.

США

Американский лидер Джо Байден выступил в Варшаве и сделал ряд заявлений, касающихся конфликта Украины и России, отметив что США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. При этом он заявил, что США и их союзники объявят на этой неделе о новых санкциях в отношении России.

Турция

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции сообщили, что число погибших при землетрясениях выросло до 42 310 человек.

"Согласно последним данным, в результате землетрясений, затронувших провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Из зоны бедствия вывезено 448 тысяч человек", - заявили в AFAD.

Спорт

Казахстанский тяжелоатлет, бронзовый призер олимпийских Игр 2020-го года в Токио Игорь Сон дисквалифицирован за допинг на восемь лет — с марта 2022-го по март 2030-го. По сообщению антидопингового центра, в организме спортсмена нашли метастерон.

Елена Рыбакина пробилась в третий круг турнира WTA в Дубае. В матче второго круга первая ракетка Казахстана обыграла чешскую теннисистку Мари Боузкову (№26) со счетом 7:5, 6:2.

"Ливерпуль" проиграл "Реалу" и "Наполи" одолел "Айнтрахт" в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.