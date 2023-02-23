Главное за ночь: в Алматы ощущались толчки от землетрясения в Таджикистане, законопроект о масс-медиа обновят

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,0, в Алматы толчки ощущались в 2-3 балла. Законопроект о масс-медиа, который вызвал споры и критику, пересмотрят. Заболеваемость КВИ в мире резко сократилась, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение

Рано утром 23 февраля в Таджикистане произошло землетрясение. Эпицентр находился на границе с Китаем. Магнитуда составила 7,0. По данным сейсмологов, толчки ощутили жители Алматы, колебания составили 2-3 балла.

Сообщений о повреждениях нет, звонков от жителей мегаполиса не поступало, сообщает ДЧС Алматы.

Законопроект о масс-медиа обновят

Журналисты и представители Министерства информации и общественного развития обсудили проект закона о масс-медиа, который, по мнению ряда СМИ, ограничивает права журналистов. Новую версию законопроекта обещают представить в марте.

ВОЗ зафиксировала снижение случаев заболевания КВИ

По сообщению Всемирной организации здравоохранения, число заболеваний коронавирусом в мире резко сократилось. Снижение на 89% зафиксировано за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями.

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