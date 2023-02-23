Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Главное за ночь: в Алматы ощущались толчки от землетрясения в Таджикистане, законопроект о масс-медиа обновят

Главное за ночь: в Алматы ощущались толчки от землетрясения в Таджикистане, законопроект о масс-медиа обновят Фото: pixabay
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,0, в Алматы толчки ощущались в 2-3 балла. Законопроект о масс-медиа, который вызвал споры и критику, пересмотрят. Заболеваемость КВИ в мире резко сократилась, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение

Рано утром 23 февраля в Таджикистане произошло землетрясение. Эпицентр находился на границе с Китаем. Магнитуда составила 7,0. По данным сейсмологов, толчки ощутили жители Алматы, колебания составили 2-3 балла.

Сообщений о повреждениях нет, звонков от жителей мегаполиса не поступало, сообщает ДЧС Алматы.

Законопроект о масс-медиа обновят

Журналисты и представители Министерства информации и общественного развития обсудили проект закона о масс-медиа, который, по мнению ряда СМИ, ограничивает права журналистов. Новую версию законопроекта обещают представить в марте.

ВОЗ зафиксировала снижение случаев заболевания КВИ

По сообщению Всемирной организации здравоохранения, число заболеваний коронавирусом в мире резко сократилось. Снижение на 89% зафиксировано за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями.

Новости Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева, который представил главе государства свои предложения по развитию национальной идентичности в рамках проводимых в стране реформ.

В Актобе австралийские мухи и их личинки начнут перерабатывать пищевые отходы, из насекомых после станут производить комбикорм. Новый проект, который сократит производство мусора, стартует в сентябре.

Полицейские разыскивают 21-летнего жителя Акмолинской области, выехавшего 13 февраля из Кокшетау в Астану и с тех пор не выходившего на связь.

В Павлодаре задержан мужчина, подозреваемый в серии грабежей и мошенничеств. Известно, что 37-летний мужчина был ранее судим за совершение тяжких преступлений.

В Западно-Казахстанской области житель села Достык Надир Куанаев слепил патрульную машину из снега. Автомобиль получился очень похожим, в нем есть даже подсветка фар и мигалки.

Новости спорта

Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 1000 в Дубае. Причиной стала травма поясницы спортсменки.

Александр Бублик одержал вторую победу во французском одиночном турнире. Таким образом, он прошел в четвертьфинал.

В рамках Лиги чемпионов матч между английским "Манчестером Сити" и германским "Лейпцигом" закончился со счетом 1:1.

Читайте также

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане, толчки ощущались в Алматы

Более 50 шахтеров оказались под завалами после оползня в Китае

Полиция Астаны разыскивает пропавшего без вести 21-летнего акмолинца

Мария Мельникова
COVID-19 Лига Чемпионов Бублик Александр Рыбакина Елена Токаев Касым-Жомарт Акмолинская область Актобе Западно-Казахстанская область Казахстан Павлодар Таджикистан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
пособие
Пособия-2023: сколько получают многодетные казахстанские семьи
изменились правила перевозки пассажиров и грузов
В Казахстане изменились правила авиаперевозки пассажиров и багажа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления