Главное за день: визит Блинкена в Казахстан, оползень в Алматинской области, перенос выходных в июле

Государственный секретарь США Энтони Джон Блинкен прилетел в Астану. Оползень в Алматинской области разрушил несколько домов. День отдыха перенесут в Казахстане в июле. Главные новости за 28 февраля – в подборке Zakon.kz.

Блинкен прилетел в Казахстан

Самолет американского дипломата приземлился в Астане ночью.

Позднее Энтони Блинкен прибыл в Министерство иностранных дел Казахстана и провел переговоры с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Также гостя принял президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Говоря об экономическом сотрудничестве, глава государства подчеркнул: США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более 62 млрд долларов. Также он приветствовал усилия Штатов по расширению сотрудничества в формате С5+1.

В свою очередь государственный секретарь США выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанное гостеприимство и передал ему теплые слова приветствия от президента США.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту США Джо Байдену.

Оползень в Алматинской области

27 февраля в коттеджном городке "Бурабай" в Талгарском районе произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы в сторону двух частных жилых домов по улице Баянаул через защитное ограждение — бетонную подпорную стену.

Сошедший грунт, повредив оконные проемы одного из домов, зашел во внутренние помещения. В другом доме от удара появились трещины в стенах.

На место происшествия были направлены сотрудники Департамента по ЧС, ГУ "Казселезащита", местных исполнительных органов.

В кулуарах правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал случившееся. По его словам, местные власти должны смотреть, когда выдают разрешительные документы на строительство:

"Что касается оползневых явлений, которые вчера произошли в Алматинской области, еще раз говорю, что отвечает за эти процессы не только МЧС. Должны смотреть и местные исполнительные органы, которые дают разрешение на отвод земли, на строительство. Ну и сами жители. Явно, что там подрезанные склоны, которые рано или поздно могут обрушиться. Как я всегда говорю, кто строит в горах – это наши будущие клиенты".

Он добавил, что, к сожалению, продолжаются тектонические движения, а постройки были расположены в сейсмоопасных участках.

Прокурор запросил для Серика Кудебаева 9 лет лишения свободы

В Талдыкоргане прошли судебные прения в отношении экс-начальника полиции Алматинской области, в ходе которых прокурор запросил для него девять лет лишения свободы.

Одно из предъявленных бывшему начальнику ДП обвинений – во время январских беспорядков он покинул не только свое административное здание, но и Талдыкорган.

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".

Уголовная ответственность для коллекторов

Первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов рассказал, почему они предлагают ужесточить административную и ввести уголовную ответственность для коллекторов.

Так, административную ответственность предполагается повысить более чем в два раза. Уголовной ранее не было вовсе.

Спикер заявил, что такие меры предлагаются в связи с большим числом недовольств граждан работой коллекторов.

"Мы все эти обращения анализируем, проверяем, проводим документальные проверки, где необходимо, с выходом на место. И мы поняли, что здесь законодательство, которое было принято в начале, оно было достаточно либерально. То есть это был рамочный закон, который обозначал виды проводимой деятельности, но недостаточно были урегулированы и определены требования именно ограничительные, в части запретительных мер. То есть что является недобросовестной практикой". Нурлан Абдрахманов

Он также указал на то, что на рынке было очень много участников, которые вели незаконные методы взыскания долга.

Задержан координатор провокационных атак на журналистов

Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации.

По информации МВД, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 "Угроза", 147 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", ст. 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", ст. 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и ст. 293 "Хулиганство" УК РК.



Как отметили в ведомстве, в Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев: по месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение "заказов" в анонимных Telegram-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций.

В целом указанной группой совершено свыше 30 провокаций против Вадима Борейко, Гульнары Бажкеновой, Гульжан Ергалиевой, Самал Ибраевой и других представителей масс-медиа.

Подозреваемый водворен в ИВС. В интересах следствия иные сведения не разглашаются.



Над Санкт-Петербургом закрывали воздушное пространство

В Санкт-Петербурге на некоторое время ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе.

По данным Flight Radar, гражданские самолеты не приближались к Санкт-Петербургу, хотя в аэропорту Пулково в режиме ожидания находились два гражданских авиарейса. А самолет из Москвы в Санкт-Петербург развернулся в пункт вылета.

В небо над городом подняли истребители.

Сейчас воздушное пространство открыто.

План "Ковер" вводят при незаконном пересечении границы или появлении НЛО.

День отдыха перенесут в июле в Казахстане

Минтруда подготовило проект постановления правительства "О переносе дня отдыха в 2023 году".

"Перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года", – говорится в документе.

Как поясняется, перенос дня отдыха осуществляется "в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни".

Таким образом, казахстанцы на День столицы будут отдыхать 2 дня – 6, 7 июля.

Для работающих на пятидневке добавляется еще два дня отдыха – 8 и 9 июля (суббота и воскресенье). При шестидневке добавляется один выходной в воскресенье.