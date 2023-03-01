Развитие Астаны: премьер поручил принять более активные меры по озеленению столицы

Меры по исполнению поручений главы государства по дальнейшему развитию Астаны рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов подчеркнул важность сохранения в столице высоких темпов жилищного строительства и опережающего развития инженерной инфраструктуры. При этом он обозначил необходимость усилить контроль за соблюдением застройщиками утвержденных норм и законодательства в целом.

"Требуется принять более активные меры по озеленению Астаны и динамично наращивать число новых насаждений каждый год", – добавил премьер-министр.

В свою очередь аким столицы Женис Касымбек доложил о разработке новых программных документов, в том числе Генерального плана развития города до 2035 года, программы реновации до 2030 года и единой концепции озеленения.

Фото: primeminister.kz

Он также проинформировал о прогнозируемых темпах ввода нового жилья, мерах по решению проблем дольщиков, строительстве ТЭЦ-3 и газовых теплостанций, запуске насосно-фильтровальной станции для производства питьевой воды, проектировании шести электрических подстанций и крупного канализационно-очистного сооружения.

Кроме того, аким рассказал о планах по строительству и ремонту автодорог (30 проектов), запуску движения по мосту через реку Есиль по проспекту Тауелсиздик, обновлению автобусного парка (+400 единиц), реализации проекта LRT, а также открытию новых школ в рамках нацпроекта "Комфортная школа" (24 единиц), медицинских и других объектов социальной инфраструктуры.

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр поручил всем госорганам обеспечить качественное исполнение задач, поставленных главой государства, по своим направлениям.

Фото: primeminister.kz

31 января 2023 года в Астане состоялось совещание под председательством Касым-Жомарта Токаева по вопросам развития столицы. На нем президент поручил ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 до конца года, изучить опыт Казани при обустройстве Астаны, прекратить строить дома без паркингов, разработать новый генплан. Глава государства дал пять лет, чтобы сделать столицу городом-садом. Также он заявил, что Астана должна перейти на новую модель развития, и назвал крайне актуальную проблему для столицы. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев пригрозил чиновникам уголовной ответственностью из-за беспорядочной застройки города. По его словам, Астана утрачивает свой "столичный лоск".