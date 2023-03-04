Главное за ночь: о банкротстве заявили 2,5 тысячи казахстанцев, удостоверения будут выдавать терминалы

В первый день программы о банкротстве заявили 2,5 тысячи казахстанцев. Автоматизированные терминалы будут выдавать удостоверения личности. Спасателей, работавших в Турции, приставили к наградам, сообщает Zakon.kz.

Банкротство физлиц

С 3 марта в Казахстане начал действовать закон о банкротстве. В первый же день действия программы по признанию банкротами физических лиц с заявлениями обратились 2466 казахстанцев.

Первая заявка поступила из Жамбылской области. Больше всего заявок подали в Туркестанской области — 289. Такие данные предоставили в Комитете госдоходов к 21:00 3 марта.

Терминал для ID

Новый терминал для оформления и выдачи документов начал работу в пилотном режиме в недавно открывшемся ЦОНе Астаны.

Терминал полностью автоматизирован. Казахстанцы смогут подавать заявки на получение документов самостоятельно и, главное, быстро.

Награды для спасателей

В Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации землетрясения в Турции. Всего наградили более 60 сотрудников. В том числе были вручены государственные награды, Благодарственные письма Президента РК, а также ведомственные награды – медали и нагрудные знаки.

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