Главное за ночь: о банкротстве заявили 2,5 тысячи казахстанцев, удостоверения будут выдавать терминалы
Банкротство физлиц
С 3 марта в Казахстане начал действовать закон о банкротстве. В первый же день действия программы по признанию банкротами физических лиц с заявлениями обратились 2466 казахстанцев.
Первая заявка поступила из Жамбылской области. Больше всего заявок подали в Туркестанской области — 289. Такие данные предоставили в Комитете госдоходов к 21:00 3 марта.
Терминал для ID
Новый терминал для оформления и выдачи документов начал работу в пилотном режиме в недавно открывшемся ЦОНе Астаны.
Терминал полностью автоматизирован. Казахстанцы смогут подавать заявки на получение документов самостоятельно и, главное, быстро.
Награды для спасателей
В Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации землетрясения в Турции. Всего наградили более 60 сотрудников. В том числе были вручены государственные награды, Благодарственные письма Президента РК, а также ведомственные награды – медали и нагрудные знаки.
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