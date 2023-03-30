Главное за день: назначение Смаилова, прогнозы по инфляции, новые паспорта

Алихан Смаилов сохранил свой пост премьер-министра Казахстана. Аналитики прогнозируют рост инфляции в стране. А также новые документы с отпечатками пальцев. Главные новости за 30 марта – в подборке Zakon.kz.

Переизбрание Алихана Смаилова премьер-министром

Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана. Его кандидатуру утвердили депутаты на пленарном заседании Мажилиса.

Поддержали Алихана Смаилова большинство депутатов нижней палаты:

"за" проголосовали 82 мажилисмена;

"против" – семь;

воздержались – восемь.

Остальные члены Кабмина пока работают, как исполняющие обязанности.

Прогноз по инфляции

Аналитики прогнозируют высокую инфляцию в Казахстане до 2025 года.

Так, в 2023 году эксперты прогнозируют инфляцию на уровне 12,2% (в феврале – 11,8%), в 2024 году – 8,8% (8%) и в 2025 году – 7,2% (7%).

Тем временем, выступая на пленарном заседании Мажилиса, Касым-Жомарт Токаев поручил снизить уровень инфляции в два раза.

По словам президента, в первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. В этом вопросе, как отметил Токаев, одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли. Следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами.

Новые документы с отпечатками пальцев

МВД Казахстана разработало новые правила по оформлению, выдачи и замены паспортов, удостоверений личности, вида на жительство для иностранцев.



Теперь в документах, удостоверяющих личности, появятся отпечатки пальцев.

Паспорт и удостоверение личности гражданина Казахстана будут выдаваться уполномоченным госорганом в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, за исключением паспортов, оформленных в загранучреждениях.

Экономьте воду

Также на пленарном заседании Мажилиса президент поручил принять комплексные меры, направленные на обеспечение энергетической, водной и транспортной безопасности. В ближайшее время, по его словам, необходимо привлечь новые инвестиции в модернизацию энергетических активов.

По его словам, эту работу можно реализовать через программу "обмен тарифа на инвестиции".

"Сейчас растет дефицит товарного газа. Правительство должно реализовать новые проекты для увеличения газоперерабатывающих мощностей страны. При этом необходимо построить 25 водоемов и максимально экономить воду", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

С дефицитом воды уже столкнулась столица. Жители города жалуются на перебои подачи питьевой воды.

Ранее исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Алтай Кульгинов рассказал, почему в Астане не хватает воды.

Бой Жанибека Алимханулы в защиту титула

Казахстанский боксер, чемпион мира среднего веса по версии WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) рассказал своим фанатам о следующем бое. Спортсмен второй раз будет проводить защиту своего титула.

Титул Жанибека хочет отобрать представитель Канады Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО). Их встреча пройдет 13 мая в штате Калифорния (США).

Алимханулы завоевал титул чемпиона WBA в прошлом году и успешно защитил его сразу в первом бою, когда победил англичанина Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

Новые судьи в городах и областях Казахстана



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении судей в Казахстане.

Сменились судьи в Астане, Алматы, Шымкенте и других регионах Казахстана. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Вокзалы Алматы вернут в собственность КТЖ



Аким Алматы Ерболат Досаев заявил о решении вернуть оба железнодорожных вокзала в собственность национальной компании "Қазақстан темір жолы".

"Наконец-то я решил оба вокзала вернуть КТЖ. Я считаю, это правильно, потому что в свое время их зачем-то забрали, но это часть инфраструктуры. И в планах у нас не только отремонтировать их, но и вложить необходимые средства", – сказал Ерболат Досаев.

По его словам, оба вокзала – это очень важные системы транспортной инфраструктуры. Поэтому поручил привести в порядок площадь у вокзала "Алматы-1".

Паводки в Актобе

В связи с повышением уровня реки Каргалы в Актобе затопило 10 дачных участков. Спасатели эвакуируют жителей.

В пункт временной эвакуации доставили жителей семи дачных домов, всего 35 человек. Задействованными силами и средствами ведется работа по укладке мешкотары. На месте задействованы 80 человек, 12 единиц спецтехники.

Папа Римский ложится в больницу

Папе Римскому Франциску придется провести несколько дней в больнице для лечения респираторной инфекции. 86-летний понтифик в последние дни жаловался на затрудненное дыхание и ему требуется несколько дней медицинской терапии.

Сообщается, что понтифик не болен COVID-19, но ему требуется несколько дней терапии.

Задержание журналиста The Wall Street Journal

В Екатеринбурге задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его обвиняют в шпионаже, заведено уголовное дело.

Издание отметило, что Гершкович работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России.