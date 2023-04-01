Главное к утру: фейки о прибавках к пенсии, пытки в январские события и цены на бензин

В Минтруда опровергли рассылку о повышении пенсий на 50%. За пытки во время январских событий осуждены девять силовиков. Минэнерго заверяет, что роста цен на топливо не будет, сообщает Zakon.kz.

Фейки о росте пенсий

В Министерстве труда и социальной защиты населения отреагировали на распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о возможном перерасчете пенсионных выплат в сторону повышения на 30-50%. В ведомстве заявили, что информация не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества.

В рассылаемом казахстанцами видеоролике сообщается, что для повышения пенсии якобы необходимо иметь стаж от 20 лет и определенную запись в трудовой книжке.

Пытки в январе

Девять сотрудников силовых органов осудили за применение пыток во время январских событий. Всего, по результатам расследования, к уголовной ответственности привлечены 35 сотрудников силовых органов, совершивших пытки в отношении 84 граждан.

Цены на топливо

После установленных предельных оптовых цен на бензин и дизтопливо казахстанцы обеспокоились ростом стоимость топлива в розничных АЗС.

В Министерстве энергетики заверили, что поднятие предельных цен на оптовую реализацию топлива никак не коснется потребителей.

Новости Казахстана

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