Главное к утру: ауызашар в Акорде, дизтопливо для Алматы и ЧМ по шахматам в Астане

В Акорде провели ауызашар от имени президента Токаева. Дополнительные литры дизтоплива отправят в Алматы. В Астане стартовал чемпионат мира по шахматам, сообщает Zakon.kz.

Ауызашар в Акорде

Касым-Жомарт Токаев обратился к собравшимся на ауызашар, он подчеркнул особую значимость священного для всех мусульман месяца Рамазан, который верующие посвящают духовному самосовершенствованию и праведным делам.

Солярка для Алматы

Из-за повышенного спроса на дизельное топливо на заправках Алматы спрос вырос на 30%, принято решение направить в мегаполис дополнительные объемы топлива. С двух нефтезаводов отправили пять тысяч тонн солярки.

ЧМ по шахматам и необычная жеребьевка

Церемония открытия чемпионата мира по шахматам в Астане завершилась жеребьевкой, которую провели нетрадиционно — цвета фигур для первого матча выбрал робот.

Новости Казахстана

Юристу Бурхану Жансеитову продлили арест до 10 мая. Летом прошлого года юрист заблокировал оперативную машину полицейских, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт.

Суд приговорил к 10 годам межрегионального наркосбытчика в Мангистауской области. На момент задержания у него изъяли килограмм мефедрона.

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Болливудская киностудия завершает съемки романтической комедии "Бандра". Финальные сцены снимают в алматинских локациях.

Димаш Кудайберген анонсировал выход нового клипа на песню "Together" . Премьера видео состоится в грядущее воскресенье в полдень по времени Астаны.

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