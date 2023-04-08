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Главное к утру: ауызашар в Акорде, дизтопливо для Алматы и ЧМ по шахматам в Астане

Главное к утру: ауызашар в Акорде, дизтопливо для Алматы и ЧМ по шахматам в Астане Фото: Акорда
В Акорде провели ауызашар от имени президента Токаева. Дополнительные литры дизтоплива отправят в Алматы. В Астане стартовал чемпионат мира по шахматам, сообщает Zakon.kz.

Ауызашар в Акорде

Касым-Жомарт Токаев обратился к собравшимся на ауызашар, он подчеркнул особую значимость священного для всех мусульман месяца Рамазан, который верующие посвящают духовному самосовершенствованию и праведным делам.

Солярка для Алматы

Из-за повышенного спроса на дизельное топливо на заправках Алматы спрос вырос на 30%, принято решение направить в мегаполис дополнительные объемы топлива. С двух нефтезаводов отправили пять тысяч тонн солярки.

ЧМ по шахматам и необычная жеребьевка

Церемония открытия чемпионата мира по шахматам в Астане завершилась жеребьевкой, которую провели нетрадиционно — цвета фигур для первого матча выбрал робот.

Новости Казахстана

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Суд приговорил к 10 годам межрегионального наркосбытчика в Мангистауской области. На момент задержания у него изъяли килограмм мефедрона.

В Усть-Каменогорске подростки сняли на видео избиение и издевательства над сверстницей. Полицейские выявили восемь подозреваемых, заведено уголовное дело. Также расследуется дело по факту распространения видео. Автору грозит наказание.

Болливудская киностудия завершает съемки романтической комедии "Бандра". Финальные сцены снимают в алматинских локациях.

Димаш Кудайберген анонсировал выход нового клипа на песню "Together" . Премьера видео состоится в грядущее воскресенье в полдень по времени Астаны.

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В Акорде провели ауызашар от имени Токаева

Мария Мельникова
Астана Байзакова Айжан Кудайберген Димаш Токаев Касым-Жомарт Карагандинская область Мангистау Усть-Каменогорск
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