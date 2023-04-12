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Главное к утру: протесты нефтяников, смерть ребенка в интернате и дело против школьников

Главное к утру: протесты нефтяников, смерть ребенка в интернате и дело против школьников Фото: скриншот с видео
Протестующих нефтяников из Астаны отправят в Мангистау, аким региона призывает к порядку и сохранению спокойствия. В полиции Семея прокомментировали смерть школьника в интернате. В отношении пяти подростков Кызылординской области завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Протесты нефтяников

С 10 апреля в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". В полиции Астаны сообщили, что собравшиеся нарушили закон "О мирных собраниях". Позднее лидеры протестующих в Астане нефтяников компании "БерАли" Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили, что всех собравшихся отправляют в Мангистау.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к жителям региона, попросив их сохранять спокойствие и не дестабилизировать ситуацию.

Смерть ребенка в интернате

По факту смерти несовершеннолетнего в интернате начато расследование, сообщили в полиции. Напомним, что 7 апреля в школе-интернате Семея подросток 15 лет поперхнулся во время приема пищи. До приезда бригады скорой медицинской помощи мальчик скончался.

Школьники под следствием

В Кызылординской области пятеро учащихся школы стали фигурантами уголовного дела после того, как избили девятиклассника. Уволены директор и завуч школы. Также наказаны 10 сотрудников полиции.

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