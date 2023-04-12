Главное к утру: протесты нефтяников, смерть ребенка в интернате и дело против школьников
Протесты нефтяников
С 10 апреля в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". В полиции Астаны сообщили, что собравшиеся нарушили закон "О мирных собраниях". Позднее лидеры протестующих в Астане нефтяников компании "БерАли" Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили, что всех собравшихся отправляют в Мангистау.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к жителям региона, попросив их сохранять спокойствие и не дестабилизировать ситуацию.
Смерть ребенка в интернате
По факту смерти несовершеннолетнего в интернате начато расследование, сообщили в полиции. Напомним, что 7 апреля в школе-интернате Семея подросток 15 лет поперхнулся во время приема пищи. До приезда бригады скорой медицинской помощи мальчик скончался.
Школьники под следствием
В Кызылординской области пятеро учащихся школы стали фигурантами уголовного дела после того, как избили девятиклассника. Уволены директор и завуч школы. Также наказаны 10 сотрудников полиции.
Новости Казахстана
В Западно-Казахстанской области ищут шестиклассника. Школьник ушел из дома 10 апреля в 21:00 из дома в селе Большой Чаган района Байтерек.
Два студента из Северо-Казахстанской области осуждены за распространение синтетических наркотиков. Каждый из них получил по 10 лет тюремного срока.
Родные сбитого на светофоре 16-летнего подростка, который скончался на месте от травм, избили виновника аварии в Алматы.
В Караганде дольщики устроили скандал у здания строительной компании, которая целых пять лет обещала им комфортное жилье. Фирма возвела всего четыре этажа, и все остановилось. И вот решили расторгнуть договоры.
В Астане девушка разбилась, упав с высоты в жилищном комплексе "Мирадж". Начато расследование.