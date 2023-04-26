Главное к утру: человеческие останки в Уральске и Кокшетау, подробности нападения собак и плохой интернет

Министр Багдат Мусин прокомментировал инцидент с плохой трансляцией во время его выступления о доступном интернете. На кладбище Кокшетау нашли пакет с человеческими останками, а в Уральске тела найдены на месте взрыва около городского парка. Об этом и другом – в подборке Zakon.kz.

Курьез

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин после заседания правительства про пилотный проект "Доступный интернет" стал героем мемов. Об этом Мусин написал на своей странице в Facebook.

Подробности нападения стаи собак в Семее

Мать пострадавшей 8-летней девочки рассказала подробности нападения. Как выяснилось, они шли в магазин, когда на них налетела стая собак. Одна буквально вгрызлась в ребенка: начала кусать руки и лицо. Женщина накрыла собой малышку, а прохожие уже отбили их от агрессивных псов.

Происшествия в Кокшетау, Уральске и Усть-Каменогорске

На старом кладбище Кокшетау нашли пакет с человеческими останками. Женщина пришла навести на могилах порядок и заметила пакет у дерева. Там она увидела осколки черепа и человеческие кости. Горожане сразу же вызвали полицию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. С ее помощью должны определить, кому принадлежат останки.

А в Уральске три тела найдены на месте взрыва в гараже, расположенном недалеко от городского парка культуры и отдыха. На месте работали сотрудники полиции и пожарные.

В Усть-Каменогорске спасатели сняли женщину с балкона 9 этажа. Как выяснилось, женщина 1989 года рождения решилась на суицид после ссоры с мужем.

Мировые новости

ЕС ввел усиленный контроль над Twitter, YouTube, TikTok и Instagram. Отмечается, что после внесения в список этих платформ компании должны будут в течение четырех месяцев пересмотреть свою политику и "приспособить свои системы" согласно новому законодательству, направленному на защиту персональных данных онлайн-пользователей, ограничение вредоносного контента и дезинформации и установления четких условий пользования платформами.

Японцы потеряли в космосе посадочный лунный модуль, точнее, они потеряли с ним связь и сейчас думают, что он совершил жесткую посадку.

Первую куклу Барби с синдромом Дауна выпустили в Америке. Как отмечают создатели новой Barbie, они отразили во внешности куклы характерные особенности людей с синдромом Дауна, в том числе более круглое лицо, немного раскосые глаза миндалевидной формы, низкий рост и удлиненное туловище.

В Белом доме прокомментировали претензии к возрасту Байдена. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что, несмотря на свой возраст, на посту президента Джо Байден смог добиться исполнения всех поставленных задач.

А в России произошел крупный пожар в Свердловской области: повреждены 92 строения, погиб один человек, эвакуировали 240 осужденных. По информации МЧС, работы по тушению пожара в поселке Сосьва не останавливаются ни на минуту.

Стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников.

Новости спорта

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева успешно сыграла в первом круге турнира WTA Madrid Open одиночного разряда в испанской столице. Путинцева (51-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей США Клэр Лью (55-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. В следующей игре Юлия сыграет с француженкой Каролин Гарсия. Пожелаем ей удачи!