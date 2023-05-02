Главное к утру: пожары в регионах, чапан для чемпиона и гибель на производстве

Пожар возник на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области. Чапан подарили чемпиону мира по шахматам в Астане. Сварщик погиб на месторождении Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Пожары

На территории газоперерабатывающего завода "СНПС-Актобемунайгаз" месторождения Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области произошел пожар. В огне пострадали четыре работника предприятия. В тяжелом состоянии они доставлены в больницу.

В Павлодарской области 1 мая произошло подряд несколько крупных пожаров. Так, около села Сынтас в пойме реки Белая загорелась сухая трава на площади 47 гектаров. О пожаре стало известно около восьми часов вечера. В тот же вечер стало известно, что в Павлодаре загорелся банный комплекс. Ранее в садоводстве "Яблонька" в Павлодаре огонь распространился на дачные участки и сухую траву, площадь горения – 6 гектаров.

Чапан для чемпиона

Китайского шахматиста и новоявленного чемпиона мира по шахматам Дин Лижэня нарядили в чапан во время церемонии вручения наград на закрытии чемпионата мира в Астане.

Его соперник россиянин Ян Непомнящий после вручения медали снял награду с себя и держал ее всю церемонию в руках.

Гибель на производстве

Во время сварочных работ при монтаже на скважине месторождения Жетыбай Мангистауской области произошел хлопок, отчего один работник скончался, второй госпитализирован.

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