Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Главное к утру: пожары в регионах, чапан для чемпиона и гибель на производстве

Главное к утру: пожары в регионах, чапан для чемпиона и гибель на производстве Фото: пресс-служба федерации шахмат
Пожар возник на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области. Чапан подарили чемпиону мира по шахматам в Астане. Сварщик погиб на месторождении Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Пожары

На территории газоперерабатывающего завода "СНПС-Актобемунайгаз" месторождения Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области произошел пожар. В огне пострадали четыре работника предприятия. В тяжелом состоянии они доставлены в больницу.

В Павлодарской области 1 мая произошло подряд несколько крупных пожаров. Так, около села Сынтас в пойме реки Белая загорелась сухая трава на площади 47 гектаров. О пожаре стало известно около восьми часов вечера. В тот же вечер стало известно, что в Павлодаре загорелся банный комплекс. Ранее в садоводстве "Яблонька" в Павлодаре огонь распространился на дачные участки и сухую траву, площадь горения – 6 гектаров.

Чапан для чемпиона

Китайского шахматиста и новоявленного чемпиона мира по шахматам Дин Лижэня нарядили в чапан во время церемонии вручения наград на закрытии чемпионата мира в Астане.

Его соперник россиянин Ян Непомнящий после вручения медали снял награду с себя и держал ее всю церемонию в руках.

Гибель на производстве

Во время сварочных работ при монтаже на скважине месторождения Жетыбай Мангистауской области произошел хлопок, отчего один работник скончался, второй госпитализирован.

Новости Казахстана

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух машин марки Daewoo и BMW в Алматинской области.

В Степногорске ограбили магазин "Золотинка". Жители утверждают, что ворам удалось вынести почти все.

Во дворе многоэтажки одного из дворов Шымкента жители нашли тело 39-летнего выходца из Узбекистана. Признаков насильственной смерти при первичном осмотре эксперты не обнаружили.

Несколько домов поселка Мирный, что в пригороде Усть-Каменогорска, затопило канализационными нечистотами. Это не первый случай подобной аварии в этом районе.

Обеззараживать и очищать канализационную воду хотят в Мангистауской области для полива зеленых насаждений.

Читайте также

Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области потушили

Рыба массово погибла в Карагандинской области

Сточными водами затопило дома в пригороде Усть-Каменогорска

Мария Мельникова
Астана Актюбинская область Алматинская область Мангистауская область Павлодарская область Степногорск Усть-Каменогорск Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Ташкент
МВД Узбекистана отследило школьника, который опубликовал объявление о продаже Ташкента
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления