Главное к утру: нехватка овощехранилищ, смерть двух подростков и выкуп за попавших в рабство казахстанцев
Нехватка хранилищ для овощей и фруктов
Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства отметил, что несмотря на то, что овощей и фруктов в стране стали производить больше, их негде хранить. Нужны новые, заявил Смаилов.
Смерть или суицид
В соцсетях Восточно-Казахстанской области распространяется информация о самоубийстве двух подростков. Факт смерти подтвердили в управлении образования региона.
Выкуп за казахстанцев
По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, в Мьянме за казахстанцев, попавших в трудовое рабство, требовали по шесть миллионов тенге. Всего в трудовом рабстве на сегодня находятся пять человек.
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