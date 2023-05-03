Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Главное к утру: нехватка овощехранилищ, смерть двух подростков и выкуп за попавших в рабство казахстанцев

Главное к утру: нехватка овощехранилищ, смерть двух подростков и выкуп за попавших в рабство казахстанцев Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов заявил о нехватке овощехранилищ в стране и отметил рост производства овощей и фруктов. Смерть подростков расследуют в ВКО, одна из версий – суицид. За казахстанцев, попавших в трудовое рабство в Мьянме потребовали выкуп, сообщает Zakon.kz.

Нехватка хранилищ для овощей и фруктов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства отметил, что несмотря на то, что овощей и фруктов в стране стали производить больше, их негде хранить. Нужны новые, заявил Смаилов.

Смерть или суицид

В соцсетях Восточно-Казахстанской области распространяется информация о самоубийстве двух подростков. Факт смерти подтвердили в управлении образования региона.

Выкуп за казахстанцев

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, в Мьянме за казахстанцев, попавших в трудовое рабство, требовали по шесть миллионов тенге. Всего в трудовом рабстве на сегодня находятся пять человек.

Новости Казахстана

В Бокейординском районном суде Западно-Казахстанской области прошло заседание по факту незаконного пересечения государственной границы гражданином России Игорем Санджиевым. В статусе беженца мужчине отказали.

Рабочий, мывший окна на фасаде девятиэтажного здания в столице, сорвался вниз и скончался от полученных травм на месте.

Актеры театра неслышащих танцоров "Sensitive" из Петропавловска одержали яркую победу на международном фестивале-конкурсе хореографического искусства "DANCE-FEST DUBAI", проходящем в городе Дубай.

В Туркестанской областной больнице медики провели уникальную операцию по пересадке почки от отца к дочери. Сложная медицинская процедура проходила в онлайн-формате.

В Мангистауской области экологи обнаружили факт выброса в атмосферу слабоазотной кислоты с завода по производству аммиачных удобрений.

В Каспийское море попала нефть из нефтескважин, но ответственность за экологические бедствие нести некому, заключили экологи.

Военнослужащий спортивного комитета министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим начал свой марафон длиной в 500 км, достижение станет рекордом Казахстана.

В Западно-Казахстанской области специалисты территориальной инспекции и лесного хозяйства отслеживают пожары с помощью спутникового оборудования.

Вопросы внедрения новых форм управления многоквартирными жилыми домами рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Читайте также

Нефть разлилась в Мангистау: виновных нет

Служебный пес помог найти тайник с наркотиками в Абайской области

Вредные выбросы с завода зафиксировали экологи Мангистау

Мария Мельникова
МО РК Правительство РК Смаилов Алихан Балхашский район Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Каспий Мангистауская область Мьянма Туркестанская область Уральск Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
С кем нельзя заключать трудовой договор с 1 мая 2023 года
С кем в Казахстане нельзя заключать трудовой договор с 1 мая
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления