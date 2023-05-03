Главное к утру: нехватка овощехранилищ, смерть двух подростков и выкуп за попавших в рабство казахстанцев

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил о нехватке овощехранилищ в стране и отметил рост производства овощей и фруктов. Смерть подростков расследуют в ВКО, одна из версий – суицид. За казахстанцев, попавших в трудовое рабство в Мьянме потребовали выкуп, сообщает Zakon.kz.

Нехватка хранилищ для овощей и фруктов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства отметил, что несмотря на то, что овощей и фруктов в стране стали производить больше, их негде хранить. Нужны новые, заявил Смаилов.

Смерть или суицид

В соцсетях Восточно-Казахстанской области распространяется информация о самоубийстве двух подростков. Факт смерти подтвердили в управлении образования региона.

Выкуп за казахстанцев

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, в Мьянме за казахстанцев, попавших в трудовое рабство, требовали по шесть миллионов тенге. Всего в трудовом рабстве на сегодня находятся пять человек.

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