Главное за день: льготное автокредитование, извинения Жигули Дайрабаева и ипотека по "7-20-25"

Депутаты мажилиса призвали оградить казахстанские компании от антироссийских санкций, в СпецЦОНах страны произошел сбой, а Анна Башинская покинула ряды AMANAT и маслихата после скандала, сообщает Zakon.kz.

Бесплатные секции в Алматы

В Алматы запись на бесплатные секции и кружки будет перезапущена 3 мая. Алматинцы не смогли поставить своих детей в очередь на бесплатные секции и кружки 2 мая из-за сбоя.

Сейчас последствия аварии на серверном участке компанией-владельцем преодолены, работа системы восстановлена. Постановка на очередь будет перезапущена 3 мая в 18:00.

Торговля людьми

Мажилис принял в работу проект закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан" с сопутствующими поправками.

Изменения, предлагаемые законопроектом, предусматривают определение организационно-правовых основ противодействия торговле людьми в целях защиты прав и свобод человека и гражданина.

Льготное автокредитование

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев рассказал, почему программу льготного автокредитования не будут запускать каждый месяц, как обещали ранее.

Запускать второй раз прием онлайн-заявок на льготное автокредитование будут примерно через месяц, когда соберется 5 млрд тенге.

Внятно объяснить, зачем казахстанцам обещали, что льготное автокредитование будут запускать каждый месяц, министр не смог.

Санкции против России

Депутат Мажилиса Азат Перуашев потребовал от правительства мер по снижению рисков применения к казахстанским компаниям вторичных санкций за содействие в обходе антироссийских санкций.

Мажилисмен попросил Кабмин неукоснительно соблюдать международные санкции, а также сообщить, предъявлялись ли указанной делегацией какие-либо практические претензии нашей стране, в частности, указывались ли ими конкретные казахстанские компании или банки, нарушающие международные ограничения.

"7-20-25", быть или не быть

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев считает, что ипотечную программу "7-20-25" нужно продолжать.

"Считаю, что программу следует продолжить. Упомянутые мною 600 млрд будут складываться из количества заявок, поступивших от людей. Но Нацбанк решил ежегодно выделять по 100 млрд денег. В рамках одной программы ничего не остается, кроме того, что вы знаете программы "Счастливая семья", "Шанырак", "7-20-25", "Аренда". Я думаю, что да, эту программу нужно продолжать". Марат Карабаев

При этом 100 млрд, по его мнению, на программу недостаточно.

Глава FIFA подарил Токаеву именную футболку

Джанни Инфантино сообщил, что FIFA готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Джанни Инфантино с недавним переизбранием на пост президента FIFA и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе в нашей стране. Президент Казахстана высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с ФИФА.

Анна Башинская покинула ряды Amanat

Депутат, исполнительный секретарь партии Amanat Елнур Бейсенбаев в кулуарах Мажилиса 3 мая 2023 года высказался о ситуации вокруг экс-депутата маслихата Анны Башинской.

Елнур Бейсенбаев подтвердил, что Анна Башинская не только сложила полномочия депутата маслихата Алматы, но также покинула ряды партии.

В комментариях к посту одного из СМИ Анна Башинская написала: "Лучше в Турцию, господин Зеленский! Там тепло круглый год".

В спецЦОНах Казахстана случился сбой

2 мая в специализированных центрах обслуживания населения наблюдалась недоступность услуг по причине технического сбоя сети на стороне госоргана.

На данный момент работоспособность частично восстановлена.

3 мая произошла авария на серверах госкорпорации, поэтому оказание госуслуг приостановили во всех СпецЦОНах страны. Специалисты устраняют проблемы.

Жигули Дайрабаев не будет извиняться за детей

Депутат Жигули Дайрабаев в кулуарах Мажилиса объяснил, почему не считает необходимым просить прощения у казахстанцев за действия своих детей.

"Если я что-то лично сам нарушил или сделал, вы скажите, я попрошу прощения. А дети, думаю, сами ответят за себя и свои поступки". Жигули Дайрабаев

7 апреля 2023 года стало известно, что суд в Таразе вынес приговор сыновьям мажилисмена Жигули Дайрабаева. Они получили госсубсидии за приобретенные саженцы клубники "Альбион" (оформив их на крестьянские хозяйства). Часть средств подсудимые похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды. Они причинили ущерб государству в размере 550 849 430 тенге.

Приговор по делу Астана LRT

3 мая 2023 года в Астане экс-заместителю акима столицы Канату Султанбекову, председателю правления ТОО "Астана LRT" Талгату Ардану и их сообщникам вынесли приговор.

Приговор зачитала судья специализированного межрайонного суда Астаны по уголовным делам Виктория Семенова. Каната Султанбекова и Талгата Ардана заочно осудили на семь лет.



