Главное к утру: новый Налоговый кодекс, трудоустройство жанаозенцев и непригодное жилье для многодетных

Мажилисмены обсудили новый Налоговый кодекс. Проблемы трудоустройства в Жанаозене обсудили стороны. Непригодные для жилья дома выдали многодетным матерям Павлодара, сообщает Zakon.kz.

Новый Налоговый кодекс

Предварительное обсуждение подходов к разрабатываемому правительством проекту нового Налогового кодекса состоялось в Комитете по финансам и бюджету Мажилиса.

Как отметил председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Мади Такиев, за прошедшие годы проведена работа по улучшению налогового законодательства, обеспечению его стабильности.

Трудоустройство в Жанаозене

В Жанаозене представители специальной рабочей группы во главе с зампредседателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым провели встречу с руководителями порядка 30 предприятий города.

Участниками совещания было принято решение создать специальную подгруппу, которая будет выявлять актуальные потребности и рассматривать соответствующие предложения.

Непригодное жилье

Многодетные матери Павлодара жалуются на непригодность жилья, которое получили по госпрограмме от государства.

Семьи заселили во вновь отстроенные дома по улице Маншук Маметовой, но жить здесь невозможно. В акимате пообещали устранить неполадки в течение десяти дней.

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