Главное к утру: чемпионство в боксе, череда пожаров и попытка суицида

Казахстанский боксер стал чемпионом мира. Пожары случились в разных уголках Казахстана. Очередную попытку суицида предотвратили полицейские, сообщает Zakon.kz.

Титул чемпиона

На ринге Ташкента завершился первый финальный поединок мирового первенства-2023 по боксу, в котором за "золото" сражался казахстанец Санжар Ташкенбай и выиграл этот бой. Тем самым стал чемпионом мира 2023 года по боксу.

Пожары

Крупный пожар потушили пожарные Астаны. В столице загорелась хозяйственная постройка с переходом в частный дом и кровлю двухэтажного общежития. Площадь возгорания составила порядка 200 квю м.

В Павлодарской области сгорели сразу несколько дач. Пламя на участки перекинулось от сухостоя. Очагов пожара было сразу два. Площадь пожара составила 1,5 гектара.

На третьи сутки пожарным удалось потушить мусорный полигон в Павлодаре. Возгорание на полигоне твердо-бытовых отходов Павлодара началось 11 мая. Площадь пожара составила порядка 1,5 гектаров. Работы на месте продолжаются.

Попытка суицида

В Экибастузе 28-летний мужчина попытался покончить с собой в собственный день рождения. Он забрался на крышу многоэтажки, но его удалось спасти подоспевшим полицейским.

Новости Казахстана

В центре Алматы женщина родила по дороге в роддом прямо в автомобиле. Приехавшие на место медики перерезали пуповину и доставили маму и малыша в больницу.

В Западно-Казахстанской области за пять лет утонули 28 детей. Дети, находясь без присмотра взрослых, идут купаться на водоемы, как правило, в необорудованные места, где и случаются трагические происшествия, сообщили в ДЧС региона.

На трассе близ Темиртау 21-летний водитель нарушил скоростной режим и погиб в совершенной им аварии.

Молодой мужчина угнал автомобиль Mazda 626 в центре Алматы, после чего заехал на заправку и залил в бак бензин, а также прокатил на иномарке друга. Закончилось все погоней и задержанием.

Паводки, прошедший ранней весной этого года в Уральске, привели к изношенности инженерных сетей. Жители нескольких домов города остались без горячей воды.

Полицейские остановили автомобиль жителя Петропавловска за наклейки, посвященные 9 мая, на передних боковых стеклах автомобиля. За повторный за год отказ снять атрибутику мужчина арестован на 20 суток.

Отстроенная несколько лет назад школа в селе имени Кунаева Жамбылской области находится в аварийном состоянии. Обучение в блоке начальных классов администрации пришлось закрыть из-за провалившихся полов и трещин в здании.