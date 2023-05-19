Главное к утру: избиения детей-инвалидов, проверка страховок – фейк и срок для экс-начальника колонии

В актюбинском интернате работники избивали детей-инвалидов с ментальными расстройствами. Бывший начальник колонии Павлодара получил срок. Слухи о проверках работодателей на наличие страховок оказались фейком, сообщает Zakon.kz.

Истязания детей-инвалидов

Очередной случай истязаний детей с особыми потребностями сотрудниками интерната в Актобе попал на видео камер наблюдения. В полиции завели уголовное дело. Это не первый подобный факт в данном интернате.

Срок для экс-начальника колонии

Бывшего начальника учреждения №47 осудили в Павлодаре за то, что разрешал заключенным покидать колонию. Осужденные не только свободно гуляли по Павлодару, но и и ездили в Астану, Щучинск, Кокшетау.

Проверок не будет

Распространяемая информация о массовых проверках работодателей на наличие договоров страхования работников от несчастных случаев является фейком.

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