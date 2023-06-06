Главное к утру: спасение девочки от педофила, задержание подполковника полиции и фильм о школе президента
Фильм о школе президента
Одноклассники президента поделились воспоминаниями о том, каким был Касым-Жомарт Токаев в школьные годы, чем отличался от других и как учился, в фильме "Выпускники. Капсула времени" о гимназии № 25.
Клевета от Мухамедиулы
В Антикоре намерены привлечь Мухамедиулы за клевету в адрес их сотрудников. В ряде СМИ, социальных сетях и мессенджерах появилась информация и видео с судебного процесса в отношении бывшего министра культуры и спорта А. Мухамедиулы. Якобы сотрудники Антикора принуждают его переписать отель "Дипломат" на третьих лиц и возместить ущерб в сумме 111 млн тенге.
В Антикоррупционной службе утверждают, что эта информация не соответствует действительности.
Счастливое возвращение на родину
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров подтвердил возвращение казахстанки и четверых детей из Сирии в рамках операции "Жусан".
Извинения приняты?!
Тренер по каратэ, занимавшийся с детьми в Есике и уличенный в рукоприкладстве, принес публичные извинения их родителям.
Похищение ребенка
В Карасайском районе Алматинской области неизвестный мужчина пытался похитить 8-летнюю девочку. Жители спасли ребенка от предполагаемого педофила. "Когда спросили девочку, кто был этот мужчина рядом с ней, она заплакала. Школьница рассказала, что шла из дома в местную школу искусств, когда внезапно этот незнакомец похитил ее и увез в неизвестном направлении на такси", – поделились авторы видео. Представившийся Русланом мужчина в спешке скрылся после того, как его начали снимать на камеру.
Как рассказали в прокуратуре, школьница 2015 года рождения вышла из дома в поселке "Фабричный" в Жамбылском районе. Она направлялась на занятия, навстречу вышел неизвестный мужчина, насильно посадил девочку в такси и направился вместе с ней в поселок Жибек-Жолы, который находится за 37 километров от дома, примерно час езды.
Подполковник полиции задержан в Караганде
При получении взятки в размере 170 000 тенге был задержан заместитель начальника Кировского ОП УП города Караганды подполковник полиции.
Мусор горит в Актобе
В Актобе горят полторы тысячи квадратных метров мусора. Потушить свалку не могут третий день.
А в Балхаше ураганом снесло крышу жилого дома, есть пострадавшие.
Мировые новости
В Австралии женщину, обвиняемую в убийстве своих четверых детей и отсидевшую 20 лет из сорока, помиловали благодаря генетической экспертизе.
В России не менее 33 человек отравились суррогатным сидром.
Экс-вице-президент США подал заявление на участие в выборах 2024 года.
И в заключение: в середине июня жители Земли смогут наблюдать парад планет.