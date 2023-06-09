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Главное к утру: декриминализация употребления наркотиков, пожар в Абайской области и виновник взрыва в доме Жа

Главное к утру: декриминализация употребления наркотиков, пожар в Абайской области и виновник взрыва в доме Жа Фото: Zakon.kz, пресс-служба МЧС
В Мажилисе обсуждают декриминализацию статьи за употребление наркотиков. Для тушения пожара в Абайской области направили дополнительные силы. Предполагаемого виновника взрыва в жилом доме Жанаозеня назвали в спецкомиссии, сообщает Zakon.kz.

Отмена наказания

В Мажилисе обсуждают возможность отмены уголовного наказания за употребление наркотиков. Депутаты убеждены, что это повысит эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Пожар в области Абай

Министр по ЧС РК Юрий Ильин распорядился усилить группировку сил и средств, задействованных в тушении пожара на территории Батпаевского лесничества Абайской области.

Взрыв дома

Спецкомиссия привела предварительные данные, что виновником взрыва в Жанаозена стал владелец одной из квартир. Жильцы дома не согласны с такой версией и считают, что что проблема кроется в дефекте подземных труб. Они требуют провести повторную экспертизу.

Новости Казахстана

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