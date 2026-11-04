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Мир

"Мы еще от медведей не отошли!": огромный тигр вышел к дороге недалеко от села

тигр в России, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:57 Фото: Instagram/chapovalov
В Приморском крае России на видео сняли большого тигра, который появился у дороги недалеко от населенного пункта, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном в Instagram 3 ноября 2026 года видео автор обращается к дикому животному, которое спокойно на него смотрит, затем отходит подальше.

"Встретил тигра 03.10.2026 г. на въезде в с. Чугуевка, Приморский край. Тигр здоровый и упитанный, со спокойным интересом к людям и машинам. К себе за руль я его звал, он не захотел. Проблема в том, что он вышел слишком близко к поселению человека, по этой дороге ходят дети и взрослые каждый день...", – говорится в описании.

Автор также отметил, что в тайге тиграм не хватает кормовой базы, из-за чего они чаще выходят к поселениям.

В комментариях пользователи удивились и восхитились увиденным:

  • Он тебя понял, пошел в тайгу.
  • Красивый кись.
  • Он, судя по мордочке, и сам не очень понял, как и где оказался.
  • Опасный кот, не дай Бог машина там испортится и придется выйти ее чинить.
  • Какие тигры, мы еще от медведей не отошли.
  • Невероятные кадры!

В СМИ в последнее время часто выходили новости о том, что медведи появляются недалеко от людей и даже нападают на них. Например, два человека погибли при нападении медведя в Томской области России. 19 августа 2026 года в селе Артыбаш медведь напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю девушку в лес на глазах у ее жениха. Спасти россиянку не удалось.

В Казахстане тоже довольно часто в последнее время можно встретить медведей в природе. Фотограф из Риддера, например, только за один день в районе Ивановского хребта насчитал 11 особей. А в июле медведь напал на 58-летнего жителя Риддера. Позже он рассказал, что помогло выжить в этой схватке. В горах Текели мужчина нос к носу столкнулся с медведем.

И в США в 2026 году заметно выросло число случаев, когда медведи выходят в населенные районы и сталкиваются с людьми.

Между тем в Казахстане тоже появились тигры. 31 октября в естественную среду обитания выпустили самца амурского тигра по кличке Амур. А 31 июля была выпущена самка Үміт.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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