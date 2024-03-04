Повлияло ли сильное землетрясение в Алматы на работу аэропорта

В Алматы 4 марта 2024 года в 11:22 произошло землетрясение, сила которого составила 5 баллов. Повлияло ли оно на работу Международного аэропорта Алматы, корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Как следует из их заявления, в алматинском аэропорту никаких повреждений не обнаружено.

"После землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса и перрон были осмотрены, никаких повреждений не обнаружено". Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

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Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.