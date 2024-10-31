Убийство Шерзата Болата: в Минюсте рассказали об экспертизах по делу

В Министерстве юстиции РК рассказали, какие экспертизы проводит ведомство по факту убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель ведомства Талгат Уали на пресс-конференции 31 октября отметил, что назначено пять экспертиз.

"Это экспертиза тела, экспертиза для определения причин возникшего пожара, фото-техническая экспертиза, молекулярно-генетическая и биологическая экспертиза. Три экспертизы уже завершены, их результаты переданы полицейским. Остальные находятся в процессе исследования", – сказал Талгат Уали.

4 октября в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще два человека получили телесные повреждения. В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка.

Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану. 15 октября стало известно, что количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата увеличилось до 10 человек. 18 октября в ДП Алматинской области сообщили о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве Шерзата Болата.

С августа 2022 года должность прокурора Талгарского района занимал Ескендир Бекманов. 18 октября 2024 года его освободили от должности. Вместе с ним кресла лишился Саян Бакиров, который с июля 2022-го был заместителем прокурора Алматинской области. Нового прокурора назначили 30 октября.

Отметим, что от должностей были освобождены не только сотрудники прокуратуры района и области. 19 октября руководство сменили в Департаменте полиции Алматинской области. Чуть ранее, 15 октября, лишились кресел аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, а также руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.